Ny rekord for Norges Handelshøyskole

Søkere rett fra videregående måtte ha et karaktersnitt på 54,5 for å komme inn på Norges Handelshøyskole, noe som er en svak nedgang fra fjoråret, da karaktergrensen var 54,6.

Samtidig har det ordinære opptakskravet steget fra 57,8 til 58,3, som er det høyeste karaktersnittet skolen noen gang har hatt. NHH kan også bekrefte at skolens siviløkonomutdanning er Norges mest populære studieprogram målt etter antall søkere.

Solid kvinneandel

Med 2.221 søkere som hadde siviløkonomilinjen på NHH som førstevalg, var 43,7 prosent av dem kvinner. Dette er en liten oppgang fra 42,9 prosent fra i fjor.

– NHH jobber hardt og systematisk for at våre engasjerte og dyktige studenter skal speile mangfoldet i samfunnet rundt oss. En god kjønnsbalanse er en av flere målsetninger på dette området, og jeg er derfor meget godt fornøyd med en kvinneandel som nærmer seg 45 prosent, sier rektor Øystein Thøgersen.

Stor konkurranse

Thøgersen er ikke overasket over at karaktergrensen for å komme inn på skolen stiger, og gleder seg til å ta imot nok et faglig sterkt kull.

– Det har alltid vært hard konkurranse om studieplassene ved NHH, og i fjor fikk vi et markant hopp i karakterkravet for søkere i førstegangsvitnemålkvoten. Da gikk det fra 52,7 til 54,6 poeng. I år ser vi en tilsvarende økning i opptakskravet for ordinær kvote.

Han avslutter med å vedlegge at interessen for økonomifag generelt har økt de siste årene, og at NHH-studiet er landets suverent mest populære studiested for kommende økonomer.