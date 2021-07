Får 120.000 for å utsette studiene

Søkertallet på medisinstudiet ved Universitetet i Exeter fikk seg en kraftig oppsving i år, melder CNBC. For å kunne gi et tilbud til flest mulig tilbyr universitetet et stipend på 10.000 pund – tilsvarende 120.000 kroner – til studenter som har fått plass, men som velger å utsette studiet med et år.

Den britiske staten subsidierer visse helseutdanninger, blant annet medisinstudiet. En femårig medisinutdannelse anslås å koste skattebetalerne 185.000 pund, eller 2,2 millioner kroner. Det setter en begrensning på hvor mange studieplasser som finnes i Storbritannia.

I følge tall fra MSC økte antallet som søkte på medisin med 20,9 prosent i 2021. Totalt søkte 28.690 personer – det er ny rekord. Det er kun 9.500 studieplasser på medisin i hele landet.