Lumi Gruppen fikk et resultat før skatt på 13 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot 11 millioner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

Driftsresultatet var 19 millioner kroner i kvartalet, mot 24 millioner i samme periode året før, av en omsetning på 132 millioner kroner, ned fra 135 millioner i 2020.

Styret i selskapet foreslår utbytte på 1 kr pr. aksje.

Lumi Gruppen skriver at etterspørselen for høyere utdanning øker i Norge, og at selskapet er godt posisjonert som markedsledende leverandør av privat utdanning.

Totalt sett forblir de langsiktige finansielle ambisjonene uforandret for gruppen, understreker Lumi Gruppen, men legger til at covid-19-pandemien har ført til et raskere skift enn ventet i studentmiksen fra campus til online, hvilket vil blant annet påvirke Sonans Utdanning på kort sikt ettersom prising av nettutdanning er betraktelig lavere enn ved fysisk utdanning.

I tillegg er flere effektivitetstiltak iverksatt som vil redusere kostnadsbasen med om lag 10-12 millioner kroner. Ytterligere tiltak, inkludert stenging av 3 studiesteder, vil skje i andre halvdel av 2022.

(TDN Direkt)