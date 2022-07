Studenter fra disse skolene tjener best etter fullførte studier

Undersøkelsen viser lønnen to år etter fullført utdanning fra ulike «MBA» programmer i USA. MBA er den amerikanske mastergraden i økonomi og administrasjon.

MBA er et av de mest populære utdanningsprogrammene for amerikanske studenter, og samtidig et av de dyreste. Gjennomsnittsprisen en må betale for å gå på et av verdens beste MBA-programmer ligger på 176.000 dollar, eller om lag 1.726.153 med nåværende valutakurs.

Skepsisen øker

Ifølge Bloomberg blir flere å flere amerikanere skeptiske til utdanning etter fullført bachelorgrad, da økende semesteravgifter fører til at studentene blir sterkt forgjeldet.

Samtidig har undersøkelser vist at MBA-graden betaler seg, spesielt dersom det snakk om en toppskole. De som blir uteksaminert av en av de 15 høyest rangerte skolene, tjener over 120.000 dollar netto etter årlig gjeldsutbetaling to år etter fullførte studier.

Samtidig er lønnsspredningen stor for ulike skoler. Til tross for at studenter uteksaminert fra «gode skoler» tjener svært godt, ligger medianinntekten etter en MBA på 51.600 dollar, ifølge undersøkelsen.

Listen

På listen over de 15 universitetene der uteksaminerte studenter tjener best etter fullførte studier, er det flere kjente navn. På toppen av listen troner The Wharton School of University of Pennsylvania, der eksempelvis oljefondssjef Nicolai Tangen og Kristian Røkke, sønnen til Kjell Inge Røkke, tok utdanning.

Best er ikke lik høyest lønn

Bloomberg utarbeider også en liste over de mener er de «beste» business-skolene i USA. Skoler blir her vurdert på en skala fra 1 til 100, der 100 tilsvarer den beste rangeringen.

I listen vurderes skolene etter lønnskompensasjon, læringsutbytte, nettverksbygging, entreprenørskap og mangfold. Den prestisjetunge skolen Stanford troner her øverst på listen, der blant andre norske Ole Andreas Halvorsen tok utdanning. Ifølge rangeringen har Stanford en score på 100. Ifølge listen scorer Stanford 100 på både lønn, nettverksbygging og kompensasjon.

På andreplass kommer Dartmouth College, som har en score på 91,8. På tredjeplass er Harvard Business School med en score på 89,2. Harvard var ikke inkludert over skolene der studentene får høyest lønn etter utdanning.

The Wharton School of University of Pennsylvania, som er nummer 1 på listen over skoler som gir høyest lønn, faller inn på niende plass over beste skoler med en score på 81,3. Det vises her til en svært lav læringseffekt ifølge Bloomberg på kun 17,9 av 100.