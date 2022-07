Bill Gates: – Disse blir mest etterspurt i fremtidens arbeidsmarked

Den ikoniske entreprenøren, som ifølge Forbes er verdens fjerde rikeste person, sier i et intervju med CNBC at han mener at noen utdanninger vil være spesielt gunstige for en som ønsker å være ettertraktet i fremtidens arbeidsmarked.

Gates har tidligere uttalt at han er helt besatt av fremtiden. Han jobber kontinuerlig med investorer og industriledere samt investerer store summer for å bidra til lære mer om og forme fremtiden.

Basert på den dataen han har samlet, konkluderer Gates med at spesielt tre utdanningsbakgrunner vil være de mest etterspurte i fremtidens arbeidsmarked: Vitenskap, ingeniør og økonomi.

Agenter for endring

Gates fortsetter med å si at mennesker med disse utdanningsbakgrunnene vil være «agenter for endring».

– Jeg tror svært mye av det som er basiskunnskap i vitenskap, matematikk og økonomi, vil være svært etterspurt. Mange jobber i fremtiden vil være helt avhengig av disse ferdighetene, sier Gates.

Han mener videre at en ikke trenger å ha spisskompetanse, men at forståelsen for feltene er svært viktig.

– Det trenger ikke å være ekspert på koding eller kunne hele det periodiske system, men å ha evnen til å tenke på dette på samme måtene som ekspertene gjør, vil hjelpe deg enormt. Eksempelvis må du ikke nødvendigvis være noen ekspert på å skrive koder, men du må forstå hva en ingeniør kan gjøre og ikke gjøre. De vil sannsynligvis revolusjonere de fleste industrier, avslutter Gates.