Rekordhøyt snitt på NHH

Mandag offentliggjorde Samordna Opptak tall for opptak ved landets studiesteder. Denne viste at søkertallene til høyere utdanning gikk ned for første gang på flere år. Samtidig fikk langt flere plass ved sitt førstevalg.

En høyskole hvor snittet økte rekordmye var ved Norges Handelshøyskole. Det har faktisk aldri vært så vanskelig å komme inn på NHH som i år.

Snittet for å komme inn på NHH med førstegangsvitnemål er på hele 55,4 poeng, opp 0,9 poeng fra i fjor. Da var kravet på 54,5 poeng.

– Det er ingen tvil om at NHH rekrutterer blant de aller beste økonomistudentene, sier rektor Øystein Thøgersen.

Forskjell på ordinær kvote og førstegangsvitnemål: Et førstegangsvitnemål er et vitnemål man får for å ha fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er tre år. Man går under denne kvoten så lenge man ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret.

I ordinær kvote får man også med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som man har forbedret etter videregående.

Mest populære studieprogram

Søkere i ordinær kvote, som har ekstrapoeng, må i år ha 58,9 poeng – 0,6 poeng mer enn året før.

– NHH-studentene er faglig dyktige, men i år får vi et solid rekordkull. Oppgangen er meget stor, spesielt for de som søker med førstegangsvitnemål, sier rektor Øystein Thøgersen.

Skolen har også landets mest populære studieprogram, med flest førsteprioritetssøkere i landet. Nærmere 2.100 søkere hadde NHHs integrerte masterprogram på førsteplass.

Studiene med høyest poenggrense* Lærested Studieprogram Poenggrense 1. UiO Honours, realfag 63,0 2. NTNU Medisin 62,5 3. UiO Medisin, høst 62,4 4. NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 61,9 5. NTNU (Trondheim/Ålesund) Medisin 61,4 6. NTNU Nanoteknologi 61,4 7. NTNU (Trondheim/Levanger) Medisin 61,0 8. UiO Medisin, vår 61,0 9. UiB Medisin 60,8 10. UiT Medisin 60,4 * Førstegangsvitnemål

Honoursprogram på topp

Ellers er det honoursprogrammet i realfag på Universitetet i Oslo som har høyest poengkrav for førstegangsvitnemål. Der kreves det hele 63 poeng.

For den ordinære kvoten er det medisinstudiet på Universitetet i Oslo som befinner seg på topp. Ønsker man å studere medisin i Oslo til høsten, må man ha skyhøye 69,6 poeng.

På topplisten over de vanskeligste studiene å komme inn på ligger medisinstudier ved syv ulike læresteder. Også poengkravet for å komme inn på psykologistudiene har økt, til 68,1 poeng for ordinær kvote i Oslo.

Fall for sykepleierstudier

Ikke siden 2013 har så få søkt seg inn på sykepleierstudier. Litt over 10.000 har studiet på sitt førstevalg, mot litt over 13.000 året før. Antallet søkere til sykepleiere har også falt de siste årene, med unntak av et lite hopp mellom 2019 og 2020.

Det er derimot 5.200 plasser på sykepleiestudier, så det er fortsatt langt flere søkere enn plasser.