Lokalbefolkningen og de ansatte gikk i protesttog. De krevde at regjeringen grep inn og reddet lærerutdanningen på Nesna på Helgelandkysten i Nordland.

Og regjeringen lyttet. Da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem i fjor høst, signerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum en sjekk på 60 millioner kroner for å videreføre studiestedet.

Det til tross for sviktende interesse blant studenter å studere på Nesna.

Få kvalifiserte søkere

Nå avdekker Khrono at kun 43 kvalifiserte søkere har fått tilbud om en av de 70 studieplassene ved de to grunnskolelærerutdanningene på Nesna.

Opprinnelig var det 68 søkere til de 70 plassene, men mange av dem var ikke kvalifisert til å studere lærerfag for grunnskolene.

Enda svakere er tallene om man bryter de ned på de ulike studieretningene. Bare 12 av de 30 plassene som er opprettet for å bli lærer på skolenes grunntrinn fra 1. til 7. klasse, er tilbudt en kvalifisert søker.

De gir et snitt på 0,4 utsendte tilbud per tilgjengelige studieplass. Landsgjennomsnittet er 1,14 utsendte tilbud per plass.

Erfaringsmessig er det flere som tilbys plass, som ikke takker ja fordi de velger andre studier eller har ombestemt seg etter at de søkte tidligere i år.

Dyr symbolpolitikk

Den forrige regjeringens utdanningsstatsråd, Henrik Asheim, kaller den nåværende regjeringens bevilgning for å redde studiestedet for symbolpolitikk.

– Selv om de nye partiene i regjeringen vedtar et studiested, så endrer ikke det at studentene ikke søker seg dit, sier Asheim til VG.

Nå håper Nord universitet at en del flere studenter melder seg før studiestart. Straks er resultatet fra suppleringsopptaket klart.

Ola Borten Moe er Asheims arvtager i regjeringen.

Han skulle ønske at det var flere som fikk studieplass, men ser ikke på videreføringen av Nesna som studiested som dårlig politikk. Regionen trenger kompetanse.

– Nå er vi i gang igjen på Nesna, og årets opptak er en god start. Etter mange år med turbulens og usikkerhet er jeg glad for at vi er i gang og kan bruke energien på å utvikle Nesna videre, sier Moe til Khrono.