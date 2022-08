ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Lumi Gruppen til 19 kroner pr aksje, fra 55 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, fremgår det av en oppdatering torsdag.

Utdanningskonsernet, tidligere kjent som Sonans Holding, meldte onsdag om 30 prosents omsetningsnedgang for Sonans, og at det vil iverksette ytterligere kostnadsbesparende tiltak.

Torsdag falt aksjen hele 59,6 prosent til 8,90 kroner.

ABGs kursmål innebærer en dobling av aksjen som er på sitt laveste noen sinne.

«Etter selskapets resultatvarsel stilles det åpenbart spørsmål om forretningsmodellen», skriver meglerhuset.

Imidlertid argumenterer meglerhuset for at dette primært er en funksjon av ugunstige markedsdynamikker. Herunder nevnes kansellerte eksamener i tre år, et stramt arbeidsmarked, en nedgang på 12 prosent for høyere utdanning og migrering online.

Meglerhuset har nedjustert sitt estimat for justert driftsresultat i 2022 med 32 prosent, og med 50 prosent for 2023. Utbytteanslaget i 2023 er også nedjustert, til null.