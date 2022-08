BI ansetter fire nye jussautoriteter

Handelshøyskolen BI henter inn noen av Nordens fremste jussautoriteter, skriver skolen i en pressemelding.

Fire personer blir professorer ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. De er Johan Boucht fra Juridisk fakultet i Oslo, Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Ellen Johanne Eftestøl fra Juridisk fakultet ved Helsingfors Universitet og Jon Petter Rui fra Juridisk fakultet i Bergen.

– Med disse fire rekrutteringene er vi et stort skritt på vei i å nå målet om å etablere et av Europas fremste forsknings- og undervisningsmiljøer når det gjelder offentlig- og privatrettslig regulering og sanksjonering av økonomisk aktivitet, sier Morten Kinander, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring.

– Dette er viktig ikke bare for BI og vårt miljø, men det gjør at absolutte fagautoriteter kan samles under ett tak, og dermed utvikle et miljø med europeisk betydning i Norge, legger han til.

Nyansettelsene vil styrke høyskolens juridiske fagmiljø, og de ventes å ta en sentral rolle i oppbygging og kvalitetssikring av studiet.

– Når du legger til de andre satsningene våre innen finansregulering, skatt og shipping, blir dette en samlet satsning som virkelig vil kunne bidra til at et forskningsmessig underutviklet område kan få den akademiske og undervisningsmessige behandlingen det fortjener, sier Kinander.