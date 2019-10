VISER MUSKLER MOT DE STORE: Med helårsdrift ved Bygdøy Allé 3 og et nytt klubbkonsept som åpner i november, regner Kim Søyland (t.v.) med at byOSLO vil omsette for 180 millioner kroner i 2019. Her sammen med byOSLO-makker Jama Awaleh utenfor lokalene som tidligere huset Bagatelle, og som i dag er Bygdøy Allé 3. Foto: Iván Kverme