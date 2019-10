Labert for McDonald's franchisetagere

Ved utgangen av 2018 hadde McDonald’s 71 restauranter i Norge. 59 av disse eies og drives av 17 franchisetagere.

Til sammen solgte disse 17 selskapene hamburgere, pommes frites og brus for 1.557 millioner kroner i fjor. Det er en vekst på hele 10,5 prosent fra året før. Det samlede resultatet sank likevel med 4 millioner til 35 millioner i 2018.

13 av de 17 franchisetagerne økte omsetningen i fjor, men bare syv opplevde resultatvekst.

Tap for den største

Desidert størst av alle franchisetagerne er Amka Holding, som eies av Ronny Sigbjørnsen. Han eier og driver i dag ti burgerrestauranter.

Sigbjørnsen fokuserte i en årrekke på McDonald’s-restauranter i Stavanger-distriktet, men i april 2017 kjøpte han fire av kjedens restauranter på Sørlandet. Fra 2016 til 2017 økte Amka Holdings omsetning derfor med nær 100 millioner kroner.

Fjoråret viser en omsetningsvekst i Amka Holding på 18,3 prosent til 288 millioner kroner. Resultatet i restaurantkonsernet landet imidlertid på minus 1,1 millioner kroner før skatt.

– 2018 var et år med høye investeringer. Vi hadde oppstartskostnader i forbindelse med en restaurant vi åpnet på Sola i mars i fjor, i tillegg til at vi konverterte to restauranter til McDonald's Experience of the Future-konsept, forklarer Sigbjørnsen.

Konseptet innebærer ifølge Sigbjørnsen en ombygging av både kjøkken og serviceplattform; blant annet med innføring av selvbetjente kiosker og bordservering.

– Jeg investerte til sammen nær 25 millioner kroner i de tre restaurantene i fjor, sier Sigbjørnsen.

– Bedring i marginene i 2019

I løpet av de siste ti årene har Amka Holding generert en omsetning på rundt 1.140 millioner kroner. I samme periode har virksomheten generert et samlet underskudd på 200.000 kroner.

– Du selger mange hamburgere, men tjener ikke penger på det?

– Jeg har hatt to sykluser med store investeringer, og det blir to-tre år til med høye investeringer, men jeg investerer i fremtiden. Jeg ser en bedring i marginene allerede i 2019. I tillegg blir det en betydelig salgsvekst. Omsetningsprognosen for 2019 lyder på 304 millioner kroner.

SOLGTE RESTAURANTENE: Anders Spiten har i en årrekke drevet lønnsomt, og er i løpet av en tiårsperiode blitt tilgodesett med utbytter på til sammen 15,5 millioner kroner. I september solgte han sine seks McDonald's-restauranter. Foto: Kilian Munch

Mett av burgere

For den nest største franchisetageren, Goodtimes, har driften av McDonald’s-restauranter vært langt mer lønnsom. I løpet av den siste tiårsperioden har Goodtimes solgt burgere og drikke for 935 millioner, og dette har gitt et akkumulert resultat etter skatt på 46,5 millioner. I samme periode har Goodtimes-eier Anders Spiten blitt tilgodesett med utbytter på til sammen 15,5 millioner kroner.

Med virkning fra 1. september i år solgte Spiten imidlertid sine seks restauranter i Vestfold og Telemark samt franchiserettighetene til Magnus Dagestad og hans selskap Dobbel D.

– Etter mange år i McDonald’s følte jeg at tiden var inne for å overlate stafettpinnen. Det kommer en tid i manges arbeidsliv der man kjenner seg litt mett og dermed klar for nye impulser. Det var nok dit jeg var kommet, sier Spiten (41).

– Tross alt har jeg arbeidet med varemerket i 23 år. Selv om jeg er en ivrig tilhenger av VY, bør man ikke nødvendigvis bevege seg i samme spor i det uendelige, fortsetter han.

Han ønsker ikke å opplyse prisen ut over at «det vil gi kjøper alle forutsetninger for å lykkes fremover».

– Tiden i McDonald’s har vært lønnsom, og som normalt ligger det mye hardt arbeid og et betydelig antall arbeidstimer til alle døgnets tider bak resultatene, sier Spiten.

– Hva skal du gjøre nå - etter 23 år i McDonald’s?

– Veien videre byr på mange muligheter, selv om dette på nåværende tidspunkt ikke kan konkretiseres inngående.

Spiten har også vært styreleder i McDonald’s Norges Koop, som blant annet styrer og forvalter budsjettet til markedsføring og PR for McDonald’s i Norge.

Lønnsomt på Åsane Senter

Seks av franchisetagerne driver kun én restaurant, og disse seks står for 28 prosent av det samlede overskuddet før skatt i fjor.

Den mest lønnsomme av franchisetagerne i 2018 var Carpe Diem Invest, som eies av Knut Hordvik. Han driver en McDonald’s-restaurant på Åsane Senter i Bergen. Denne genererte et resultat før skatt på 3,8 millioner kroner av en omsetning på 35,6 millioner. Det gir en resultatgrad på 10,7 prosent.

Den nest mest lønnsomme franchisetageren i fjor var Kars Norge (McDonald’s-restauranten i Klingenberggata i Oslo sentrum), som endte fjoråret med en resultatmargin på 9,8 prosent.

LØNNSOM: McDonald's-restauranten i Klingenberggata i Oslo sentrum. Foto: Lena S. Falck

Tre av franchistagerne endte 2018 med negativt resultat, mot én i 2017.

Tjener lite på egne restauranter

McDonald’s driver sine egne restauranter i Norge under selskapet Zero Five. I fjor genererte 22 egne restauranter en omsetning på 473,6 millioner kroner. Det er en vekst på 5,3 prosent fra året før.

De egeneide restaurantene er ikke nevneverdig lønnsomme. Zero Five avsluttet 2018 med et resultat før skatt på 2,2 millioner. Det gir en resultatgrad på 0,5 prosent, mot 1,8 prosent året før.