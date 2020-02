Jens Ulltveit-Moe fryktes å miste Burger King-agenturet

Står Jens Ulltveit-Moe i fare for å miste hovedfranchisen på Burger King fordi han ikke har råd til å vokse så fort som Burger King krever? Blant flere aktører rundt Ulltveit-Moe snakkes det nå om at pengeknipen vil kunne ende med at han mister agenturet.

Den norske Burger King-sjefen, Rune Sandvik, bekrefter overfor Finansavisen at Ulltveit-Moes finansielle stilling har endret forutsetningene for Burger King i Norge.

Sandvik snakker om en ny økonomisk hverdag for fastfood-kjeden, og at veksten heretter ikke vil kunne bli finansiert fra hovedeieren, men begrenses til det kjeden selv klarer å tjene.

Vi må finansiere over egen kjøl. Det betyr at vi ikke kan vokse raskere enn inntjeningen tilsier Rune Sandvik

– De vet alt som skjer

– Risikerer dere å miste agenturet fra Burger King hvis dere ikke vokser nok?

– Det vil jeg ikke si. De er ikke en avtalemotpart som vi forhandler med, men en samarbeidspartner. Vi utvikler Burger King sammen. Vi tar opp alt med dem, så de vet alt som skjer - både stort og smått, sier adm. direktør Rune Sandvik i King Food til Finansavisen.

TJENER PENGER: Burger King-sjef Rune Sandvik kan heldigvis rapportere om fantastisk vekst også for 2019, og spår like høy vekst i år selv om det åpnes færre nye restauranter. Foto: Lena Falck

Han bekrefter dog at Ulltveit-Moes nye finansielle posisjon har effekt.

– Men vi må forholde oss til eieren vår. Det betyr at de stiller tøffe men rettferdige krav til lønnsomhet og at vi må bidra.

– Begrenser det ekspansjonsmulighetene?

– Det vil jeg ikke si. Vi var på vei inn i en takt med færre etableringer.

– Hvordan skal dere nå finansiere veksten?

– Vi må finansiere over egen kjøl. Det betyr at vi ikke kan vokse raskere enn inntjeningen tilsier.

Vi har vokst mye de seneste årene og vi vil vokse også i 2020, men vi var uansett på vei inn i et år der vi skulle roe ned veksten Rune Sandvik

– Annen økonomisk hverdag

– Hvordan blir ekspansjonen i Burger King begrenset av den nye finansielle stillingen til Jens Ulltveit-Moe?

– Det er vanskelig å svare på, men vi må forholde oss til annen økonomisk hverdag. Samtidig går Burger King veldig bra, sier Sandvik.

– Hvor mye vil dere vokse i år?

– Vi har vokst mye de seneste årene og vi vil vokse også i 2020, men vi var uansett på vei inn i et år der vi skulle roe ned veksten litt for å utvikle organisasjonen for ikke å få voksesmerter.

– Hva betyr det for antall restauranter?

– Totalt sett skal vi åpne 8 - 10 restauranter i Skandinavia - både franchise og egeneide. I fjor åpnet vi rundt 15 restauranter.

– Har en åpen dialog

Etter det Finansavisen kjenner til har Burger King store ambisjoner for ekspansjonen i Skandinavia, og det kreves at Ulltveit-Moe tilfredsstiller kravene Burger King stiller.

– Er kravene vanskelige å oppfylle?

– Vi har en åpen dialog med Burger King og snakker godt med dem. Vi diskuterer og har godt samarbeid.

Ulltveit-Moe har ihvertfall historisk klart å vise amerikanerne god vekst. King Food er Ulltveit-Moes selskap som eier både franchisen og Ulltveit-Moes egne restauranter. Her økte omsetningen fra 499 millioner i 2014 til 547 millioner i 2015 før det kom to år med vekst på 100 millioner. I 2018 økte omsetningen 160 millioner til 903 millioner, og i fjor økte den med rundt 200 millioner til omkring 1,1 milliarder.

Vi fortsetter, og har hatt en god start på året med en formidabel salgsvekst. Det betyr at veksten blir like bra i år Rune Sandvik

Har sterk vekst

– Vi har hatt en fantastisk økning i salget på 22 prosent i fjor. For sammenlignbare restauranter har vi en salgsøkning på rett i underkant av 8 prosent, sier han og legger til at det er den samme utviklingen i både egeneide restauranter og franchiserestauranter.

– Også lønnsomheten er vi godt fornøyd med. Vi har en lønnsomhetsvekst i tråd med salgsutviklingen. Det er vi godt fornøyd med. Det henger på greip.

– Hva ser du for deg i år?

– Vi fortsetter, og har hatt en god start på året med en formidabel salgsvekst. Det betyr at veksten blir like bra i år.

– Selv om dere åpner færre butikker?

– Ja, hvorfor ikke? Vi åpner litt færre butikker i år, men har mer fokus på organisasjonen. Dermed forventer å vokse mye. Ambisjonen er å vokse mer på de restaurantene vi har, sier Sandvik.