Umoe Restaurants har permittert 1.500 ansatte

Finansavisen skrev tidligere i mars om Ulltveit-Moes brannsalg i REC Silicon, Sønnico og det herskapelige hovedkvarteret Fornebu hovedgård i Bærum.

«Heldigvis har han fortsatt restaurantene sine», stod det i artikkelen. Nå ser det ut som også disse verdiene svinner hen.

Føler konsekvensene av coronaviruset

– Det er helt avgjørende at vi får tiltak på plass, hvis ikke er det en risiko for at serveringsbransjen blir satt flere år tilbake i tid, sier sjefen for Umoe Restaurants, Espen Hoff, til E24.

Konsernet han leder eier, eller har rettighetene til, Peppes Pizza, Starbucks, Burger King, TGI Friday’s, Blender og Leon. Totalt har de 440 restauranter og kafeer i Norden.

Frem til nå har Umoe stengt over 130 av restaurantene, som tilsvarer omkring 30 prosent. 1.500 ansatte er allerede permittert, og alle konsernets 4.300 ansatte har fått permitteringsvarsel.

I tillegg har Umoe Restaurants også en hel rekke franchiser, noe som kan bety at antallet permitterte blir enda høyere.

– Vi snakker om mellom 50–70 prosent salgsreduksjon de siste dagene, som gjør at vi har en kjempejobb med å dra ned kostnadene, samtidig som vi jobber med å ta vare på alle våre ansatte, sier Hoff til E24.

Utsatt moms og skatt

Regjeringen har forsøkt å komme næringslivet til unnsetning gjennom to krisepakker, og lover mer.

Hoff er fornøyd med nye permitteringsregler og forteller at likviditetspakken på 100 milliarder mest sannsynlig vil hjelpe mange av franchisene deres.

– Men jeg hadde virkelig håpet at regjeringen nå hadde gjort som Danmark og Sverige, at vi hadde utsatt offentlige avgifter, moms og skatt, også med tilbakevirkende kraft, sier han og fortsetter:

– Jeg ser jo at også andre store reiselivsvirksomheter ber om det samme, hvilket er lett å forstå. Fra et likviditetsperspektiv er dette helt avgjørende for alle oss som er særskilt berørt av krisen, sier Hoff.

Hvor rik er han nå?

Umoe Restaurants er eid av investor Jens Ulltveit-Moe som den siste tiden har kommet i finansielle vanskeligheter, blant annet som følge av feilslåtte grønne investeringer.

Ifølge Kapital 400 rikeste hadde Ulltveit-Moe en formue på 8,3 milliarder i 2007. I 2018 hadde den falt til 3,5 milliarder kroner og i 2019 var den beregnet til 2,3 milliarder kroner.