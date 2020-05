Goldman Sachs venter firedobling i musikkindustrien

Pandemien har satt en bastant stopper for konserter og verdensturneer for stjerneartister verden over.

Analytikere ved Goldman Sachs skrev i en rapport at livemusikk vil bli påvirket i stor grad og viser til et 75 prosent stort fall i inntekter hittil i år, og forventer 25 prosent fall i 2020.

Meglerhuset spår imidlertid en firedobling i sektoren innen 2030.

Spår firedobling

Det er forventet at antall brukere i online streaming av konserter vil øke til 1,2 milliarder innen 2030. Dagens tall er 341 millioner.

I 2030 er det dermed spådd at musikkinntektene vil nå hele 143 milliarder dollar. Sammenlignet med dagens inntekter på 77 milliarder er det en økning på hele 84 prosent.

«Vi tror industriens langsiktige vekst er intakt», skriver Goldman Sachs i en rapport.

Spotify og YouTube

Det er ventet at store aktører som YouTube og Spotify vil entre livestreaming-scenen og at de vil ta store markedsandeler.

«YouTube er spesielt godt posisjonert med tanke på annonser og medlemskap», skriver meglerhuset.

Andre selskaper som vokse i dette markedet er Universal Music og Sony Music.