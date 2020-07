Barer må stenge i California

Guvernør Gavin Newsom anbefaler videre at såkalt «alkohol-fokuserte» virksomheter stenger i en rekke andre områder i den amerikanske delstaten, inkludert hovedstaden Sacramento.

– På grunn av den økende spredningen av covid-19, beordrer California stenging av barer i nærheten av Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin og Tulare, tvitrer Newsom søndag.

Fra før har guvernøren bedt enkelte områder om å gjeninnføre bli hjemme-ordrer, mens San Francisco har satt gjenåpningen på pause.

Over halve USA har opplevd en kraftig økning i antall påviste smittetilfeller de siste dagene. Til sammen er det nå påvist over 2,6 millioner smittetilfeller og drøyt 128.000 koronarelaterte dødsfall i landet. Verst ser tallene ut i Arizona, Florida og Texas, der smittespredningen synes å være ute av kontroll. Også her er det besluttet at barene skal stenge igjen.

California har nesten 40 millioner innbyggere og rundt 210.000 påviste smittetilfeller, inkludert over 4.000 som ble registrert lørdag. Totalt har delstatens myndigheter registrert rundt 5.900 coronarelaterte dødsfall.