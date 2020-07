The Rolling Stones og Paul McCartney klager på myndighetene

Rolling Stones og Paul McCartney er blant mer enn 1.500 musikere som har signert et brev til den britiske regjeringen der de ber om tiltak for å redde livemusikkindustrien under pandemien, melder CNBC.

Brevet inkluderte også underskrifter fra Ed Sheeran, Lionel Richie, Dua Lipa og popgruppen Little Mix.

Hovedessensen i brevet er at den britiske regjeringen har åpnet to viktige geskjefter i fotball og puber, og at det nå er tid for å åpne opp en tredje, nemlig livemusikk.

Dyrt

Adressert til Storbritannias kultursekretær Oliver Dowden, trekker legger brevet vekt på den økonomiske effekten av livemusikk.

Den har bidratt med 4,5 milliarder pund til den britiske økonomien og støttet 210.000 arbeidsplasser i 2019, mener de som har skrevet under.

I tillegg til musikere, signerte 688 spillesteder, 147 verker og komikere, sammen med 3.416 produksjonsselskaper og arbeidere brevet.