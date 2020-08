Svenske Max satser på å åpne flere hamburgerrestauranter i Norge

Max ble startet av Curt Bergfors som et lite gatekjøkken i Nord-Sverige i 1968. I dag har den familieeide hamburgerkjeden 157 restauranter i fem markeder (Sverige, Norge, Danmark, Polen og Egypt).

Den første norske restauranten ble åpnet på Egertorget i Oslo i 2011. Antallet restauranter har siden økt til syv. Omsetningen i Max Norway landet på 148 millioner kroner i fjor. Det er en vekst på 15,2 prosent fra året før.

– Vi får stadig flere gjester og vokser bra ved våre eksisterende restauranter i Norge. I tillegg åpnet vi i fjor en ny restaurant i Skien som bidro til veksten, sier adm. direktør Richard Bergfors i Max.

For liten til å være lønnsom

Selv om topplinjen viste fin vekst, sank resultatet til minus 4,1 millioner i fjor.

– Det tar tid å komme i gang i et nytt marked, og vi er fortsatt for små i Norge. Vi må åpne mange flere restauranter for å bli lønnsomme. I tillegg er resultatet preget av at vi åpnet en ny restaurant i Skien. Det tar ofte et par år før en restaurant blir lønnsom, sier Bergfors.

Max har ekspansjonsplaner i Norge. Mot slutten av fjoråret vedtok morselskapet en kapitalforhøyelse på 5 millioner kroner, og i år er det gjennomført en kapitalforhøyelse på 20 millioner kroner.

– Max Norway har kjøpt en del tomter, og kapitalforhøyelsen er gjennomført for å muliggjøre ekspansjon, sier Max-sjefen.

Målet er å ha minimum 50 restauranter i Norge innen ti år. Kjeden har nå signert kontrakter på nye restauranter i Kongsberg, Trondheim, Arendal, Kristiansand og på Kløfta.

MORSELSKAPET TILFØRTE 25 MILL.: – Max Norway har kjøpt en del tomter, og kapitalforhøyelsen er gjennomført for å muliggjøre ekspansjon, sier adm. direktør Richard Bergfors i Max. Foto: Max Burgers

Åpner nye restauranter i 2021

– I år ligger vi litt etter på grunn av corona, så det blir nok ingen nye restauranter i Norge i 2020, men til neste år skal vi i hvert fall åpne tre–fire nye, sier Bergfors.

Ifølge Bergfors ble Max hardt rammet under corona-nedstengningen. To flyplassrestauranter ble stengt, og holder fortsatt stengt, mens de øvrige er åpne.

– Men det hele innhentet seg raskt, og de seneste månedene har vi omsetningsmessig ligget over 2019.

– Regner du med at omsetningen vil øke i 2020?

– Det er vanskelig å si, men det er ikke umulig, sier Bergfors.

Max-konsernet omsatte for 3,9 milliarder svenske kroner i 2019, og målet er å bikke 10 milliarder om ti år. Det skal skje via ekspansjon i samtlige markeder.

Max eies 100 prosent av familien Bergfors.