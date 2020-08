Ginselskap med Hollywoodstjerne på eiersiden solgt for milliardbeløp

Verdens største brennevinsprodusent, Diaego, betaler rundt 610 millioner dollar for American Aviation Gin, som er deleid av Hollywood-skuespilleren Ryan Reynolds, melder CNBC.

Diaego utvider dermed et allerede bredt brennevinsutvalg, og selskapet har allerede de kjente ginmerkene Tanqueray og Gordons i barskapet.

Det er ikke første gangen selskapet anskaffer seg merkevarer knyttet til Hollywood-fiffen. I 2017 betalte det rundt 1 milliard dollar for å skaffe seg det premium tequilamerket Casamigos som ble grunnlagt av «Oceans Eleven»-stjernen George Clooney.

Andelseier Reynolds

I 2018 kjøpte Ryan Reynolds, som blant annet er kjent for filmer som Deadpool og Green Lantern, en andel av ukjent størrelse i Aviation American Gin. Det kan se ut til at tidspunktet for kjøpet var gunstig.

Avtalen går i boks på et tidspunkt da forbruket av gin øker i USA. Ifølge Distilled Spirits Council solgte destillatører nesten 10 millioner ni-liters kasser med gin i USA i 2019. Det ga en omsetning på 918 millioner dollar og en økning på 3 prosent fra 2018.

Aviation American Gin, som koster 27 dollar pr. 750 milliliter, er det nest største premium gin merket i USA og volumene økte med over 100 prosent i 2019. Diageo meddeler at Reynolds vil beholde sin interesse i ginmerket.