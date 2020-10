Corona tok knekken på McDonald’s på Hamar

CORONA-RAMMET: McDonald's eneste filial på Hamar, merker press på lønnsomheten på grunn av coronaviruset, og legger ned til tross for at franchisetakeren har kontrakt med hamburgergiganten frem til 2037.

HAMAR: Etter at Norge stengte ned i mars i år merket landets serveringssteder betydelig omsetningsnedgang, og coronaviruset skiller ikke mellom de små privateide spisestedene og de internasjonale kjedene som er på børs.

Nå er det besluttet at Hamars eneste McDonald’s-utsalgsted, midt på bytorget og vegg-i-vegg med kulturhuset, kinoen og byens bibliotek, skal stenge.

Og det er de utfordrende tidene med virusspredning som er utslagsgivende for beslutningen.

– Da McDonald’s Torghjørnet over tid har opplevd fallende besøksgrunnlag, påvirket av smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19, vurderer franchisetaker at grunnlaget for lønnsom drift på denne lokasjonen ikke er tilstrekkelig, sier Veronika Skagestad til Hamar Arbeiderblad.

Hun er hamburgergigantens kommunikasjonssjef i Norge, og franchisetakeren er QSC Restauranger.

STENGER PÅ HAMAR: 31. oktober er siste dag man kan kjøpe burgere på Hamar, opplyser Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef for McDonald's i Norge. Foto: McDonald's

Beholder to spisesteder

Selskapet har syv McDonald’s-restauranter i Norge, som de overtok i 2017. Tre av dem ligger i Innlandet, på Hamar, Gjøvik og Brumunddal.

Ifølge 2019-regnskapet, omsatte de tre spisestedene i Innlandet for 91,6 millioner kroner, en vekst på 8,2 millioner kroner fra året før.

Hvor hardt Hamar-filialen er rammet økonomisk, sier ikke QSC Restauranger noe om, men de hadde nok tenkt å bli i Mjøsbyen lenge. Franchisekontrakten varer nemlig til 2037.

Spisestedene på Gjøvik og i Brumunddal, som begge har drive-in, skal ikke legges ned.

McDonald's i Norge opplyser til Hamar Arbeiderblad at filialen på Hamar legges ned 31. oktober.

Nedlegges rammer rundt 50 ansatte. De tilbys nå jobb hos McDonald’s Brumunddal, 16 kilometer nord for Hamar.

Mange nyetableringer

Selv om Innlandets hovedstad med 31.300 innbyggere nå står uten verdens største hamburgerkjede, så holder fortsatt Burger King stand i byen.

I tillegg er det planlagt å åpne en ny McDonald’s-filial i Hamar en gang neste år, men den vil ligge utenfor bykjernen og vil tilby drive-in.

Og som om ikke det er nok, så åpner et stort matkvartal på Hamar senere i år.

Restaurantdriveren Christian «Bobby» Vold, planlegger en stor møteplass i sentrum med åtte ulike streetfood-konsepter og en eksklusiv sushirestaurant drevet av den kjente sushikokken Alex Cabio.

Totale investeringer er på nesten 55 millioner kroner.