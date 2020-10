Artisten Astrid Smeplass, bedre kjent som Astrid S, gikk på et solid tap for 2019. Det viser regnskapet til Turn Up AS, der Smedplass er eneste aksjonær.

Mens selskapet omsatte for 5,6 millioner kroner, omtrent tilsvarende som året før, bidro en vesentlig kostnadsøkning til at bunnlinjen var negativ.

Smeplass' selskap fikk nemlig et underskudd på over en halv million kroner, mot positivte nettoresultater på henholdsvis 952.000 og 879.000 i 2018 og 2017.

Egenkapitalen i selskapet er ifølge fjorårsregsnapet betydelig redusert fra 1,8 millioner kroner i 2018 til 165.000 kroner.

Det framgår av beretningen at det ble utbetalt utbytte på 1,1 millioner kroner.

I likhet med flere andre aktører i musikkbransjen, skriver selskapet at de har hatt redusert aktivitet som følge av coronakrisen, og har gjennomført kostnadsreduksjoner på grunn av dette. I utgangspunktet var popartisten, ifølge DN, fullbooket i 2020.

Det er lagt til rette for ytterligere tiltak dersom myndighetenes coronatiltak vedvarer.