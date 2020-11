Kjus-satsingen El Camino er konkurs

El Camino meldte oppbud mandag. Styreleder Magnus Berner bekrefter konkursen i en pressemelding sendt til E24.

– Covid-19 pandemien ble for tung å bære, sier Berner.

Restaurantkjeden har ikke har fått økonomisk støtte fordi resultatet etter skatt i fjor endte på minus 14 millioner kroner.

Tidligere denne måneden var det registrert 119 ansatte i bedriften, og Berner melder om at det er pågående drift i dag. Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier til E24 at de gjør alt de kan for å sikre videre drift og at det er interesse for selskapet.

– Jeg har stor tro på at vi får til en overdragelse av virksomheten, sier hun.

De fire restaurantene til den konkursrammede kjeden ligger sentralt plassert på Aker Brygge, Frogner, i Bogstadveien og Bjørvika. På eiersiden står tidligere toppalpinist Lasse Kjus, med 6,2 prosent av aksjene.