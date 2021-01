Rå sushigevinst for kjendisadvokat

Mange tusen følger forsvarsadvokat John Christian Elden i sosiale medier, og opp gjennom årene har de nok lagt merke til at han titt og ofte både lunsjer, spiser middag, arrangerer generalforsamling og har møter med folk hos restaurantkjeden Sumo.

Når han legger ut oppdateringer med bilder av seg, familien, venner og kolleger, ledsaget av korte meldinger som «Sumotime», «Bergenskontorets beste kantine», «Uteserveringen er i gang» og «Ny lunsjmeny. Bestått», har hundrevis av følgere trykket liker og noen har delt innleggene.

KOMPANJONGER: Advokat John Christian Elden har eid Sumo-kjeden sammen med sin gode venn Simon Simonnæs. Her er de sammen fra åpningen av Sumo på Jessheim i 2018. Skjermbilde: Facebook

Medeier siden 2012

Det de færreste har visst, er at Elden i flere år har vært medeier i restaurantkjeden, som Herkules Capital kjøpte 52 prosent av i midten av november i fjor.

I 2012 investerte Eldens holdingselskap Excelsior 5 millioner kroner for 5 prosent av aksjene i Bergen-selskapet Simonnæs Holding. Det selskapet har igjen eid 90,1 prosent av selskapet Sinco, som igjen eier Sumo-kjedens ni restauranter i Oslo, Bergen, Stavanger og på Jessheim.

Elden har med andre ord hatt en indirekte eierandel i restaurantene på 4,5 prosent.

170 prosents avkastning

Men etter at Herkules Capital i midten av november i fjor kjøpte 52 prosent av Sinco, valgte Elden å ta gevinst like før jul. Da inngikk han et avtale om tilbakesalg av sine aksjer til Simonnæs Holding.

– Jeg fikk 13,5 millioner kroner for min andel, sier Elden til Finansavisen.

De verdsetter Simonnæs Holding til 270 millioner kroner. Den kjente forsvarsadvokaten som er mest kjent for å filetere politi- og statsadvokater i retten, er fornøyd med 170 prosents avkastning på salg av rå fisk skåret i tynne skiver.

– Det ble en pen deal, og med utviklingen i selskapet gikk jeg ut med en gevinst på 8,5 millioner på tilbakesalget.

Ansatte på eiersiden

Simonnæs Holding vil fortsatt ha en eierandel i Sumo-restaurantene. De resterende 48 prosentene som Herkules Capital ikke har kjøpt, fordeles på gründer Simon Simonnæs, daglig leder Finn Axel Rasmussen og et knippe andre nøkkelpersoner i restaurant-kjeden.



Herklues Capital har ikke offentligjort hvor mye de la på restaurantbordet for å sikre seg vel halvparten av Sumo-kjeden, men etter hva Finansavisen forstår skal kjøpesummen ligge rundt 160 millioner kroner.



Med i porteføljen følger også det latinamerikansk restaurantkonseptet Salsa.

Sikter mot utlandet

I dag finnes det ni Sumo-spisesteder og det tiende åpner i Bjørvika i Oslo når våren er i anmarsj. Men gründeren har større ambisjoner sammen med Herkules Capital.

«Vi ser for oss å bygge ytterligere 10 til 14 Sumo-restauranter i Norge i løpet av de neste fire til seks årene», sa Simonnæs til Finansavisen i november i fjor.

Salsa-konseptet, som foreløpig bare finnes i Bergen, planlegger også en ekspansjon i Norge. Deretter står utlandet for tur. Sverige, Finland og Tyskland er der man ønsker å åpne først.

Simonnæs er ikke fremmed for at det kan bli over 100 spisesteder på sikt, og omsetning i milliardklassen. Og han er på god vei.

SUSHI PÅ LØPENDE BÅND: Hos Sumo kan man enten nyte en rask lunsj på stedet, ta med sushi til kontoret eller slappe av på kveldstid med middag og godt drikke til. Foto: Iván Kverme

Fra 0 til 200 mill.

Den første Sumo-restauranten så dagens lys i 2004. I 2012, da advokat Elden kom inn på eiersiden, ble planene for en større kjede lagt. I 2019 omsatte Sumo-restaurantene for 163 millioner kroner og satt igjen med 17,5 millioner i resultat før skatt.

For 2020, som har vært preget av corona, har siktemålet vært en omsetning på 200 millioner.

Tross de strenge restriksjonene serveringsbransjen må følge, har restaurantkjeden økt salget blant annet fordi de tilbyr takeaway.

Elden, som oftere spiser ute enn hjemme, vil fortsatt være stamkunde selv om han ikke er eier lenger. Han synes Sumo-konseptet er glimrende.

– Det viser også utviklingen at publikum synes. Kvalitet til fornuftig pris, og variert tilbud, sier han til Finansavisen.