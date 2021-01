Øl-avtale til 200 millioner kroner i boks

Hansa Borg Bryggerier har signert en ny avtale med Radeberger Gruppe KG om produksjon, distribusjon, salg og markedsføring av Clausthaler i Norge. Kontrakten har en varighet på fem år og verdsettes til om lag 200 millioner kroner, fremgår det av en pressemelding fra Hansa Borg tirsdag.

Radeberger Gruppe brakte Clausthaler til Norge i 1990 og har flere alkoholfrie ølvarianter i porteføljen.

– Clausthaler har et godt fotfeste innen alkoholfritt øl i Norge og vi ser gode muligheter for å forsterke markedsposisjonen i årene som kommer, sier kommersiell direktør i Hansa Borg, Niklas Minken.

Vekst for alkoholfritt øl

Merkevaresjef for Clausthaler i Hansa Borg, Henriette Berland, bekrefter at flere har fått øynene opp for drikkevarekategorien alkoholfritt øl.

– Markedet for alkoholfritt øl har hatt en vekst på 27 prosent i 2020. De siste årene ser vi at alkoholfritt øl har hatt en sterkere vekst enn det alkoholholdige og vi har tro på at markedet for alkoholfritt øl vil fortsette å vokse her til lands, uttaler Berland i pressemeldingen.

I samarbeid med Radeberger Gruppe har Hansa Borg kommet med et større utvalg produkter og smaksvarianter i Clausthaler-porteføljen de siste årene.