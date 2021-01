Halvparten av omsetningen forsvant

– Det har vært et helvetes år, sier Ole Johan Tollefsen, medeier og daglig leder i Akershusgruppen.

Og det er nok resten av bransjen enig i. Finansavisen har snakket med åtte utelivsaktører med hovedvirksomhet i Oslo. Samlet har de hatt en nedgang i omsetning på 45 prosent fra 2019 til 2020, og omsetning på over en milliard kroner er forsvunnet.

60 prosent ned

– 2020 starter veldig bra, med rekordomsetning i både januar og februar. Så kom nedstengingen av Norge og all omsetning forsvant. Vi fikk hentet inn noe i juni og juli, men totalt sett ender vi dessverre opp med over 60 prosent omsetningsfall i 2020, sier adm. direktør Markus Gjelseth i Mat & Drikke Holding.

STORE TAP: Markus Gjelseth, adm. direktør i Mat og Drikke, forteller at 2020 ender opp som «et ekstremt tøft år med store økonomiske tap». Foto: Iván Kverme

Selskapet favner Louise Restaurant & Bar, Lekter’n og Albert Bistro på Aker Brygge. I 2019 inngikk også Café Christiania (solgt i januar i fjor) og Café Sorgenfri (solgt i oktober i fjor).

– På Louise driver vi også nattklubb, så begrensninger i skjenkebevillingen har fått enorme konsekvenser. Som et selskap i en bransje med allerede små marginer, og hvor mange av kostnadene ikke er direkte knyttet til omsetning, er det mildt sagt en økonomisk katastrofe å ha et så stort fall i omsetningen, sier Gjelseth.

Kompensasjonen restaurantkjeden får er ifølge Gjelseth langt fra nok til å unngå at 2020 ender opp som «et ekstremt tøft år med store økonomiske tap».

– Når regjeringen går ut i media og snakker om dekningsgrad av faste kostnader, kan du nesten halvere dette, ettersom det er så mange av våre faste, uunngåelige kostnader som ikke «kvalifiserer», sier han.

Fire måneder forsvant

Ole Johan Tollefsen i Akershusgruppen, som driver 13 serveringssteder i Oslo, deriblant Amundsen Bryggeri, Beer Palace og Hansken er av samme oppfatning som Gjelseth.

– Vi har fått støtte, og det er vi glade for, men det monner ikke nok i det store og det hele. Det er en kostbar affære å stenge restauranter på kort varsel, blant annet med tanke på varelager som går tapt, sier Tollefsen.

Omsetningen for 2020 ender på 165 millioner kroner, ned fra 305 millioner i 2019.

– Vi hadde stengt fra 13. mars til mai, i tillegg til nå før jul. Så mer eller mindre fire måneder av 2020 forsvant, sier han.

Verre enn fryktet

Da Finansavisen snakket med Fursetgruppens eier Bjørn Tore Furset og adm. direktør Gjøran Sæther i september i fjor regnet de med at omsetningen i 2020 ville lande på 50-60 prosent av 2019-omsetningen på 476 millioner kroner.

6. november i fjor kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med nye strenge tiltak, og julebordsesongen ble avblåst. Fursetgruppen så seg på nytt nødt til å stenge sine rundt 20 restauranter i hovedstadsområdet.

– Vi holdt stengt fra 13. mars til 6. mai, og stengte på nytt fra 9. november. Restaurantene er fortsatt stengt, sier Sæther.

– Da ble omsetningssvikten i 2020 større enn dere fryktet i september?

– Ja, helt klart. Det blir nok snakk om en halvering.

Fursetgruppen favner restauranter som Ling Ling by Hakkasan, Ekebergrestauranten, Grand Café, Tjuvholmen Sjømagasin og Maaemo (50 prosent).

Kalddusj etter vekst

Lava Oslo står bak restauranter som Sentralen, Katla, Smalhans, Hitchhiker og The Golden Chimp. Etter en vekst på hele 28 prosent i 2019, ble 2020 naturlig nok en kalddusj, med en nedgang på 38 prosent fra året før.

SKJENKESTOPP GA STENGNING: Lava Oslo og daglig leder Even Ramsvik valgte å stenge Hitchhiker og Vega Scene da det ble skjenkestopp i november. Foto: Anne Valeur

Frem til september i fjor mottok Lava Oslo en kompensasjon på i underkant av 2,5 millioner kroner, I desember mottok selskapet dessuten rundt 430.000 kroner fra Oslo kommune.

Even Ramsvik, daglig leder i Lava Oslo, forteller at selskapets restauranter ble stengt ved lockdown i mars, og åpnet «i alternativ form» så snart det var mulig. Da det ble skjenkestopp i november, valgte de å stenge Hitchhiker og Vega Scene.

– På øvrige steder skrudde vi opp til fullt maskineri med blant annet take away, hjemlevering og matkasser for digitale julebord. I tillegg holdt vi åpent for å spise i lokalene, men da med alkoholfrie alternativer, sier Ramsvik.

– Dette er jo ikke veldig bra butikk, men det skadebegrenset et underskudd som hadde vært mye større ved nedstenging.

–Vi fikk brukt varelageret og ikke minst permittert så få ansatte som overhodet mulig, fortsetter han.

Bedre utenfor Oslo

Kjedene som også har restauranter utenfor Oslo, har hatt mindre fall i omsetningen. En av dem er restaurant- og barkonsernet Dilla Holding, som blant annet har restaurantene Hanami, Jamie’s Italian og Big Horn Steak House.

«Siden vi driver restauranter og barer i Oslo, Bergen og Fredrikstad, har tiltakene i de ulike byene vært forskjellige i forhold til hvor hardt de har rammet næringen vår. Dermed har vi hatt mulighet til å holde åpent i en by der vi har måttet holde stengt i en annen», skriver Matthias Klaveness Saers, administrasjonsleder i Dilla Holding, i en e-post til Finansavisen.

Dilla Holding anslår at omsetningen har falt med 30 prosent fra 2019 til 2020, men variasjonene har vært store i løpet av året, og i november og desember har gruppen hatt en omsetningssvikt på hele 81 prosent på grunn av skjenkestopp.

Det har uten tvil vært et trøblete år for Dilla Holding, og da Norge som følge av coronakrisen innførte en mulighet for selskaper å søke om konkursbeskyttelse, var de den første søkeren. Rekonstruksjonsprosessen som selskapet nå går gjennom består blant annet av terminering av leiekontrakter og avvikling av restauranter og datterselskaper.

«I slutten av desember ble det sendt ut forslag til kreditorer for rekonstruksjon. Det ser ut til at dette vil bli godkjent av kreditorene, og at rekonstruksjonen dermed kan avsluttes nå i januar», skriver Saers.

Fra ille til verre

– 2020 har vært ille, men nå er det verre enn noensinne, sier Hans Petter Hauge, adm. direktør i Olivia-restaurantene om januar 2021.

– Alkoholforbudet også utenfor Oslo har sendt omsetningen rett ned, sier han.

STORE SVINGNINGER: - Mange dager har restaurantene hatt en nedgang på 60 prosent, sier Hans Petter Hauge, adm. direktør i restaurantkjeden Olivia. Foto: Olivia

I Norge har Olivia har fem restauranter i Oslo og en i hver av byene Trondheim, Bergen og Stavanger. I tillegg har kjeden Pronto de Olivia på Oslo Sentralbanestasjon.

Olivias restauranter har i stor grad vært åpne, mens mange andre har holdt stengt.

Oslos utelivsaktører i coronaåret Tall i mill. kr Selskap Oms. 2020* Omsetning 2019 Fursetgruppen 238 475,3 Olivia 319 455,6 NoHo 194 400 Akershusgruppen 165 305 Dilla 187 266,8 Mat & Drikke 79 196,2 byOSLO Group 60 158,1 Lava Oslo 79 127,4 * Foreløpig estimat inklusiv kompensasjon fra staten

– Vi stengte ned alt fredag 13. mars, men åpnet på Aker Brygge igjen 17. april. Nå er det bare restauranten på Tjuvholmen som er stengt, sier han.

2020 har vært preget av enorme svingninger i tråd med smittetall og beskjeder fra statsministeren.

– Mange dager har restaurantene hatt en nedgang på 60 prosent. Samtidig hadde vi all time high i juli, med en omsetning på 60 millioner. Norsk masseturisme medførte mange gjester, spesielt utenfor Oslo.

Totalt regner Hauge med at omsetningen har falt 30 prosent fra 2019 til 2020.

– Vi har ikke tjent penger på driften i 2020, men går vel omtrent i balanse, sier han.