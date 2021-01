Barfolket fortviler over coronaåret

Med skjenkestopp er det ikke liv laga for barer og nattklubber. byOSLO Group står bak utesteder som BA3, Nedre Løkka Cocktailbar, Justisen, Stratos og IVY i Oslo. Stedene har holdt stengt i alt fra fem til ti måneder siden 12. mars i fjor.

– Vi har ulike konsepter, og det er våre steder med sen drift - fra kl. 23 til 03.00 - og våre konferanse- og selskapslokaler som er hardest rammet. IVY, vår nattklubb på Solli Plass, har dessverre måttet holde stengt helt siden 13. mars, og vi ser ikke for oss å åpne før i oktober, sier adm. direktør og 50 prosent eier i byOSLO Group, Kim Søyland.

Lite forutsigbare rammer fra regjeringens side vært en stor utfordring.

– Det var endringer i restriksjoner og økonomiske rammer nesten annenhver uke gjennom hele fjoråret, noe som har krevd enorme ressurser fra oss og andre i vår bransje.

– Omsetningen for 2020 vil ligge på rundt 60 millioner inkludert kompensasjon fra staten på 6,8 millioner kroner.

Til sammenligning nådde utestedene i byOSLO Group en omsetning på 158 millioner kroner i 2019.

– At myndighetene skal komme med en kompensasjonsutbetaling nesten et halvt år etter at fakturaene forfaller er rett og slett elendig planlegging av myndighetene, med næringsminister Iselin Nybø i spissen, sier Søyland.

– Matvarer må kastes og øl må helles ut

– En ting er omsetningsfallet, en annen ting er alle de uunngåelige kostnadene som påløper med nedstenging, sier Karl-Henning Svendsen, adm. direktør i NoHo Norway.

– Matvarer må kastes og øl må helles ut. I to runder har vi måttet permittere de ansatte, med lønnsplikt i begge runder. Og vi fikk 14 timers varsel før nedstigningen.

Finskeide NoHo Group har i alt 22 utesteder i Norge, blant annet Youngs, Kulturhuset og The Dubliner. De fleste stedene ligger i Oslo, men i gruppen inngår også Campingen, et konsept med innendørs minigolf og bar i flere norske byer.

I 2019 hadde de 22 selskapene i konsernet en omsetning på rett i underkant av 400 millioner kroner. Foreløpig ser omsetningen for 2020 ut til å lande på 194 millioner kroner.

– Det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye støtte vi får for den siste perioden, så vi har ikke helt oversikten. Men nedgangen er nok på nesten 50 prosent, sier Svendsen.

– Betyr det at det også blir et underskudd for 2020?

– Ja, er du gal! Vi kommer til å ha flere titalls millioner i underskudd. For å si det sånn: vi må drifte i 2021 og 2022 for å kunne betale den gjelden vi opparbeider oss nå. Vi må faktisk ha to gode år også. Og det oppleves ganske urettferdig, sier han.

– Av 533 ansatte er 530 permittert. Det er jeg, en som driver med utvikling og vedlikehold og regnskapsføreren som fortsatt jobber. For fakturaene fortsetter å komme inn.

Etterlyser endringer i kompensasjonsordningen

Flere av de aktørene i restaurant- og utelivsbransjen som Finansavisen har vært i kontakt med etterlyser endringer i kompensasjonsordningen. Det foreslås blant annet at kompensasjonsordningen forlenges til utgangen av 3. kvartal, at arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra ti til to dager (og fjerning de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to) og at permitteringsperioden forlenges minst frem til sommeren.

I tillegg er det ønskelig at kompensasjonsordningen skal omfatte flere kostnader, som råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak, og at lønnstilskuddsordningen forbedres.