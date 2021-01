Satser på restauranter midt under corona

I desember i fjor åpnet restauranten Munnfull på Jessheim. Ifølge Munnfull-sjef Vilde Bauer Andreassen er Munnfull «en restaurant som serverer alle favorittene til folk i en koselig atmosfære og til en god pris».

– Det var veldig bra respons da vi åpnet! Planen er å åpne Munnfull i de fleste store og små byer i Norge og dermed bli en landsdekkende kjede, sier Bauer Andreassen.

Adam Bjerck, kjent fra Adams Matkasse og kokkelandslaget, har utviklet menyen, I tillegg til à la carte, tilbyr Munnfull buffet. Her kan kundene ta det de ønsker av forrett, hovedrett og dessert - til en fast pris.

– På Munnfull skal man føle at man nærmest er hjemme hos noen og forsyner seg fra kjøkkenet. Nå under korona har vi dessverre måttet lukke buffeten for en liten stund, men vi har masse deilig å tilby på vår à la carte-meny, sier Munnfull-sjefen.

Menyen består blant annet av salater, burgere, pasta og pizza.

LANDSDEKKENDE PÅ SIKT: – Målet er å åpne 1-2 nye restauranter i 2021, sier Vilde Bauer Andreassen, daglig leder i Munnfull. Foto: Nicolai Bauer

Eies av Askeladden & Co.

Bak Munnfull står Askeladden & Co., som blant annet også favner legeklinikkene Dr. Dropin, begravelsesbyrået Verd, massasjeklinikkene Squeeze og pizzarestaurantene Digg.

– Restaurantbransjen ligger nede for øyeblikket. Hva tenker du om timingen for etableringen av Munnfull?

– Fordelen vår er at vi ikke tar med oss en drift man er vant til fra før nedstengningen. Munnfull er rustet for å kunne håndtere drift i en pandemi. Vi har for eksempel fleksibel bemanning, da vi visste at det var mindre aktivitet i bransjen på det tidspunktet vi rekrutterte, sier Bauer Andreassen.

– Vi tok også utgangspunkt i de gjeldende reglene og restriksjonene da vi utformet restauranten. For oss vil det si at Munnfull er designet for å kunne overholde de smittevernsreglene som gjelder, men med en fleksibel løsning slik at vi kan skalere når tiden er inne for det, fortsetter hun.

– Når og hvor åpner neste restaurant?

– Vi titter på litt ulike steder, og vi trenger litt tid på å finne det perfekte stedet for Munnfull sin neste lokasjon. Målet er å åpne 1-2 nye restauranter i 2021, og vi ser nå først og fremst på Østlandet.

Vi satser på områder rundt omkring i hele Norge, og ikke kun i storbyene Vilde Bauer Andreassen, Munnfull-sjef

Satser også utenfor storbyene

– På hvilket vis skal Munnfull skille seg ut i mengden?

– Vi tror på at dersom vi leverer det kundene vil ha, så kommer kundene til oss. Derfor lytter vi nøye til hva kundene ønsker og hva som selger godt. Det er også viktig for oss å være der våre kunder er, og derfor satser vi på områder rundt omkring i hele Norge, og ikke kun i storbyene. I tillegg er vår buffet litt utenom det vanlige, sier Bauer Andreassen.

– Buffeten er laget av Adam med fokus på at maten skal være fresh og servert på en hjemmekoselig måte. Vi har for eksempel hjemmekoselige tallerkener fremme, i stedet for store bakker. Dermed kan vi bytte ut maten ofte så den holder seg fint, fortsetter hun.