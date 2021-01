Venter konkursras i Oslos utelivsbransje når momsen forfaller

Mot slutten av oktober 2018 åpnet dørene ved det 1.100 kvadratmeter store restaurant- og spill-/dartkonseptet Oche i Torggata i Oslo. Siden har den norske aktøren utvidet til Amsterdam og til Brisbane i Australia.

Så kom corona. Omsetningen ved Oche Oslo sank fra 45 millioner kroner i 2019 til vel 20 millioner – inklusiv kompensasjon – i 2020. Og kostnadene fortsatte å rulle. Underskuddet for 2020 vil lande på rundt 5,2 millioner.

– Vi er ikke imot nedstengningen. Vi ønsker å delta i dugnaden, men for å redde arbeidsplasser må vi få kompensasjon, og dagens kompensasjonsordning dekker langt fra alle faste uunngåelige kostnader, sier Geir Oterhals, en av gründerne bak Oche.

– Det blir et konkursras i bransjen når skatt- og momsinnbetalingen forfaller 28. februar, fortsetter han.

Dekker under 40 prosent

På oppdrag fra Oche har BDO laget en enkel analyse av kompensasjonsordningen for noen serveringssteder i Oslo i november og desember i fjor.

– Den viser at kompensasjonen dekker langt under 40 prosent av kostnadene. For vår del dreier det seg om 32 prosent i denne perioden, sier Oterhals.

Oche opplevde et omsetningsfall på 98 prosent i fjorårets to siste måneder. I samme periode hadde utestedet vare-, lønns- og driftskostnader på til sammen i overkant av 2,6 millioner kroner (hvorav faste, uunngåelige driftskostnader utgjorde litt over 1 million kroner). Kompensasjonsbeløpet dekket 32 prosent av disse. I to andre eksempler fra BDO-analysen ble henholdsvis 37 og 11 prosent dekket.

– Det at kompensasjonen skal dekke opp til 85 prosent i perioden november og desember, stemmer ikke for serveringsbransjen, sier Oterhals.

– Mange måtte kaste lutefisk og pinnekjøtt som var kjøpt inn og tømme ut øl. De som har valgt å kjøpe inn utstyr i stedet for å lease ble dessuten forfordelt. Vi for vår del hadde også lønnskostnader på 500.000 kroner i to uker etter nedstengningen 6. november, fortsetter han.

Til tross for tøffe tilstander i bransjen akter Oche å fortsette utvidelsen.

– Vi åpner blant annet i Stockholm, Gøteborg, København og Miami i 2021, forteller Oterhals.

Null i kompensasjon

Paal Mangerud er medeier i utestedene Blå, Internasjonalen, Feber, Bonanza og Fuglen i Oslo.

IKKE LIV LAGA: Blå satser på konserter og kulturarrangementer. Foto: Oslo Foto

– Dette er fem separate enheter – heldigvis! For å motta kompensasjon må man oppfylle visse krav. Man må blant annet kunne vise til fall i omsetningen, sier Mangerud.

– For Feber, som ble startet i 2018, har vi ikke mottatt én krone i kompensasjon. Vi har investert noen millioner i oppussing og utstyr på Feber, og avskriver over fem år, men kompensasjonsordningen tar ikke høyde for avskrivninger, fortsetter han.

Smitten kommer fra dårlig kontroll på Gardermoen, og vi må betale regningen Paal Mangerud

– Hvor mye har dere mottatt i kompensasjon for de øvrige utestedene?

– Jeg har ikke regnet dette i prosent, men at det er veldig langt unna 80 prosent er sikkert. Ved Internasjonalen har vi jobbet beinhardt med å innrette oss etter smittevernreglene. Det hadde lønnet seg å holde stengt hele året.

– Hva tenker du om de gjeldende kompensasjonsordningene?

– Vår bransje blir kastet under båten. Smitten kommer fra dårlig kontroll på Gardermoen, og vi må betale regningen, sier Mangerud.

– Serveringsbransjen i Oslo er i en spesiell situasjon, men kompensasjonsordningen tar ikke geografiske hensyn. Vi har samme støtteordning i en by der byrådslederen sier «Hold dere hjemme!» som i byer der tilsvarende bedrifter kan holde åpent. Det henger ikke på greip.

– Hvordan skal aktører i bransjen kunne overleve?

– Det er det ikke alle som gjør. Det er mange som ikke aner hvor de skal finne penger til å betale skatt og merverdiavgift 28. februar.