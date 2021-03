Den amerikanske skuespilleren Jamie Foxx entrer brennevinsmarkedet ved å kjøpe whiskymerket Brown Sugar Bourbon, (BSB) melder The Drinks Business.

– Livet er kort, og jeg har alltid hatt som leveregel at man skal gjøre det man har lyst til å gjøre. Det å eie et brand som bidrar til å skape gode fester har alltid vært et mål, og med BSB blir dette en realitet, sier Foxx.

– Før corona så jeg alltid flasker med BSB forsvinne på festene mine, og jeg visste at dette var et brand jeg hadde lyst til å bringe ut i rampelyset, fortsetter han.

BSB er smaksatt med brunt sukker og kanel. Foxx skal fungere som kreativ direktør for merket, og skal bidra til at det oppnår global suksess.

– Vi var så heldige at Jamie ble introdusert for vårt brand på en av sine legendariske fester. Jamie kommer uten tvil til å bringe BSB til nye høyder. Vi gleder oss til å se at han introduserer BSB for verden, sier Sean M. Penn, adm. direktør i BSB Spirits.

BSB ble startet i Washington i 2016. Prisen Foxx måtte betale for merket er hemmelig.