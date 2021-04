Ingen vaksine, ingen øl

Puben er briters andre hjem, og de folkekjære vannhullene har vært stengt i lang tid som følge av coronaviruset.

Nå ser derimot Storbritannia lyset i enden av tunnelen. I månedene fremover skal samfunnet sakte åpnes opp igjen, og da også pubene.

Vaksine mot en pint

Pubeierne vil gjerne tappe øl til stamkunder og andre så fort som mulig. Og det har vært lansert ulike forslag for å redusere risikoen for smittespredning. En idé har vært å vise frem et vaksinepass i pubdøren, mot å få komme inn og bestille en pint ale.

Men britenes statsminister Boris Johnson mente tidligere i år at det ikke var riktig at folk skulle ha et vaksinepass for å nyte en øl.

Nå har derimot han og regjeringen kommet på glid, men med et revidert forslag som ikke er godt mottatt.

For i stedet for at det skal være et myndighetskrav å vise frem godkjent dokumentasjon for å få en øl eller et glass vin, spiller statsminister Johnson ballen over til pubeierne.

Diskriminerer unge

Han mener de selv må avgjøre om de vil kreve vaksinepass eller en negativ coronatest av sine kunder.

De som ikke kan vise frem dokumentasjon, skal kunne nektes adgang til puben og de leskende drikkene.

En utfordring når man åpner er at ikke hele befolkningen er vaksinert, og det er særlig de yngre under 40 år som må vente på et stikk og dose vaksine i armen.

Denne kundegruppen vil føle seg diskriminert om ikke de kan få gå på puben, når andre grupper kan. De unge står nemlig bakerst i vaksinekøen, om de vil ha vaksine nå eller ikke.

Skyver ansvaret på andre

Interesseorganisasjonen British Pub Confederation er negative til statsministerens forslag om å la det være opp til pubeierne å avgjøre hvem som skal få drikke eller ei.

– At regjeringen fraskriver seg ansvaret og ber pubeierne foreta en moralsk vurdering om hvem som skal bli servert eller ikke – er ikke akseptabel, sier Greg Mulholland, styreleder i organisasjonen.

Han mener det er absurd at de som jobber på puben skal opptre som vaksinepoliti overfor gjestene sine.

Det er ventet at regjeringen vil konkludere i saken senere i mars.