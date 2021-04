Trump straffet uskyldig restauranteier i flere måneder

Restauranteier Alessandro Bazzoni fra den norditalienske byen Verona fikk feilaktig svi som følge av Donald Trumps siste grep før han forlot Det hvite hus.

Feilen skjedde etter Trump-administrasjonens angrep på svartelistet venezuelansk råolje, melder Reuters.

Oljesanksjonene medførte at det amerikanske finansdepartementet svartelistet en Alessandro Bazzoni. I ettertid har det vist seg at det var feil Alessandro Bazzoni.

Nye sanksjoner på tampen

I 2019 innførte Trump-administrasjonen sanksjoner mot det statlige venezuelanske oljeselskapet Petroleos de Venezuela og forsøkte å fremtvinge president Nicolas Maduros avgang, med beskyldninger om korrupsjon, menneskerettsbrudd og valgmanipulasjon.

Og i januar i år, like før presidentperiodens slutt, strammet Trump-administrasjonen ytterligere til. Da ble det innført nye sanksjoner, blant annet rettet mot en Alessandro Bazzoni, med beskyldninger om at han var knyttet til et nettverk som forsøkte å unndra seg sanksjonene rettet mot Venezuelas oljesektor.

Tok feil mann

Inkludert i de nye sanksjonene ble en uviten pizzarestauranteier i italienske Verona, som også heter Alessandro Bazzoni.

Etter en stund har departementet imidlertid innsett at disse sanksjonene ble rettet mot feil person. Det har denne uken erkjent feilen og fjernet sanksjonene mot restauranteier Bazzoni, flere måneder etter at sanksjonene ble innført.

«Det var en feil, og de løste heldigvis problemet i løpet av et par måneder», sier Bazzoni til Reuters.

Sanksjonsspesialist Tim O'Toole i advokatfirmaet Miller & Chevalier sier til nyhetsbyrået at Trump-administrasjonen klarte veldig raskt å sanksjonere mot Venezuela, Iran og Kina. «Når du gjør ting så raskt, har man en tendens til å gjøre feil», påpeker han.