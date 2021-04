Mistet 59 prosent av omsetningen

– Hva skal jeg si? Corona begynte å påvirke oss i slutten av februar i fjor, og til sammen holdt vi åpent bare i fire-fem måneder i 2020. For å overholde 1-2-meteren var kapasiteten lav da vi holdt åpent. Både bedrifter og private er flinke til å overholde reglene, så vi hadde nesten ikke omsetning i fjor, sier Harald Berger, adm. direktør i Bølgen & Moi-konsernet.

De to største restaurantene, B&M Gimle og B&M Tjuvholmen i Oslo, opplevde en omsetningssvikt på henholdsvis 65 prosent og 46 prosent i fjor. Til sammen omsatte disse to for 28 millioner kroner i fjor. Begge endte med høyere underskudd enn året før. De to restaurantene mottok til sammen 2,1 millioner i offentlige tilskudd i 2020.

I tillegg kommer en restaurant i Stavanger, en i Drammen og franchisedrevne restauranter på Oslo Lufthavn Gardermoen og Flesland Lufthavn. En B&M-restaurant i Kristiansand slo seg selv konkurs i april i fjor, og boet ble overtatt av Trond Moi.

Bølgen & Moi (konsern) (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 46,6 114,3 Driftsresultat −4,8 −0,3 Resultat før skatt −4,6 1,8 Årsresultat −5 1,8

Konsernomsetningen ned 59 prosent

Konsernregnskapet viser at Bølgen & Moi endte fjoråret med en omsetning på 46,6 millioner kroner. Det er en nedgang på 59 prosent - eller 68 millioner - fra året før. Resultatet endte på minus 4,6 millioner kroner. Egenkapitalen er tapt, og likviditetssituasjonen betegnes i årsrapporten som «anstrengende».

Dersom de strenge tiltakene vedvarer ut 2021 mener styret at «det vil være usikkert hvor lenge virksomheten kan fortsette».

– Det sier seg selv at dette er kritisk. Hvis vi ikke får åpne dørene, kan vi ikke betale for husleie og strøm. Vi håper at ting åpner opp i juni. Da klarer vi oss, sier Berger.

– Vi vurderer å søke statsgarantilån hvis vi ikke får åpne, men vi vil gjøre alt før vi når dit.

– Dere satser ikke på takeaway?

– Nei, vi har ikke sett mulighet for det. Det er så mange andre som er godt innarbeidet på takeaway, og i tillegg er det kostnader forbundet med det også, sier Berger.

VURDERER STATSGARANTILÅN: Adm. direktør Harald Berger i Bølgen & Moi. Foto: Bølgen & Moi

Pluss i Stavanger

Bølgen & Moi har brukt 2020 til å jobbe med kostnadsreduserende tiltak; blant annet med å bedre leverandøravtaler, redusere varekost og redusere lønnen til nøkkelmedarbeidere (10 prosent).

– Vi kan ikke sette oss ned og sutre, men prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Berger.

Han trekker frem restauranten i Stavanger som et positivt innslag oppi all elendigheten.

– Vi skapte positivt resultat i Stavanger i 2020. Der bygger vi nå en ny, stor uteservering, som blir en av Stavangers fineste. Den ferdigstilles i juli, sier Bølgen & Moi-sjefen.

I tillegg betegner han en restaurant i Bodø, som åpnet i forrige uke, som en «knallsuksess». Restauranten er fullbooket i kommende uke, ifølge Berger.

Bølgen & Moi eies av Toralf Bølgen og Harald Berger med 50 prosent hver.