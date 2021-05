Finsk kjede vil åpne 40-50 restauranter i Norge

Nederlandske The Avocado Show og Wok to Walk, svenske Zócalo og danske Sunset Boulevard. Felles for dem alle er, som tidligere omtalt i Finansavisen, at de er utenlandske restaurantkonsepter som søker seg til Norge og er på jakt etter franchisetagere.

Det samme gjør nå den finske hurtigmatkjeden Fafa’s. Den første Fafa’s-restauranten ble startet i Helsingfors mot slutten av 2011, og i dag teller kjeden 43 restauranter i hjemlandet. En av Fafa’s fire gründere er israelsk, og kjeden satser på mat fra ulike kulturer i Midt-Østen. På menyen står blant annet fylte pitabrød og meze, og det meste er vegetarretter.

– Norge minner mye om Finland, både når det gjelder arbeidsmoral og lover og regler, og Norge er derfor et naturlig valg som nytt marked for Fafa’s. I tillegg er kjøpekraften i Norge god. Vi kan heller ikke se at det finnes noen direkte konkurrenter på det norske markedet, sier Jarno Tuliara, en av Fafa’s fire gründere.

SIKTER HØYT: – Det tok oss ti år å åpne 40 restauranter i Finland. Kanskje vi kan gjøre det bedre i Norge? sier Jarno Tuliara, en av Fafa's-gründerne. Foto: Otto Virtanen

40-50 restauranter i Norge

Fafa’s-kjeden nådde i fjor en omsetning på rundt 20 millioner euro (200 millioner kroner), og når Fafa’s nå søker etter Master franchisetager i Norge har de høye mål.

– Det tok oss ti år å åpne 40 restauranter i Finland. Kanskje vi kan gjøre det bedre i Norge? Målet på sikt er 40 til 50 restauranter i Norge, og en omsetning på mellom 25 og 30 millioner euro, sier Tuliara.

– Men Fafa’s suksess i Norge avhenger blant annet av av gode lokasjoner, gode franchisetagere og hvordan konseptet blir mottatt.

– Er det ikke litt pussig å satse i Norge akkurat nå?

– Det kan man kanskje si, men det tar tid å åpne et nytt marked. Det kan fort ta seks måneder, og kanskje opp til ett år, før vi åpner. Da vil jeg tro at verden er rimelig normal igjen, sier Tuliara.