Munkholm lanserer øl med limonade - satser på sommerhit

Ringnes satser stort på årets sommerhit - en alkoholfri øl som er blandet med limonade.

Sommer-øl med fruktige smaker eller blandinger har blitt svært trendy den siste tiden. Hansa Mango IPA ble for eksempel en av de største nylanseringene i norsk dagligvarehandel på mange år, og ble en del av Hansas faste sortiment.

Nå skal altså limonade-øl bli det neste store, skal vi tro pressemeldingen fra Ringnes. Ølet går under navnet Munkholm Radler, og skal lanseres med bringebær- og sitronsmak.

– Felles for alle Radlere er at de er alkoholfrie eller lavalkoholdrikker, og kan dermed nytes som en sommerlig tørsteslukker når som helst og hvor som helst – på stranden, i parken, i båt eller hengekøye, sier Joar Mjølsnes, ansvarlig for Munkholm hos Ringnes.

Munkholm er et alkoholfritt ølmerke som produseres av EC Dahls i tett samarbeid med Ringnes.