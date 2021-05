Oscar til krig mot norsk kinobar

Han åpnet sin første kino allerede i 1928, ett år før den første amerikanske filmprisutdelingen fant sted. Da het ikke engang prisen Oscar. Det kallenavnet fikk den først i 1939, ti år etter at Deutsch hadde åpnet over 250 kinoer i Storbritannia.

Solberg opplyser også at Odeon er et akronym som spiller på grunnleggerens navn, og står for «Oscar Deutsch Entertains Our Nation».

Odeon er teaterbygg

Advokat Riseng stiller seg tvilende til denne forklaringen, og viser til at ordet odeon stammer fra gresk og romersk oldtid, og betegner en mindre teaterbygning, noe som er sammenlignbart med dagens kino.

Det er ikke riktig, hevder advokat Solberg og opplyser at Oscar’s Bar er en hyllest til mannen som grunnla kinoimperiet.

Det er i dag Europas største med 360 kinosentre og nesten 3.000 kinosaler i 13 land. I Norge er Odeon kinoeier i 12 norske byer.

Avvist for andre gang

Klagenemden for industrielle rettigheter har kommet til at de rike og berømte skuespillerne som er medlemmer av Oscar-akademiet i Hollywood, ikke kan diktere at en bar i Oslo skal skifte navn.

Akademiet foreslår at baren kan hete Oscar Deutsch’ Bar. Da vil man unngå forveksling med og dra nytte av Oscar-prisens berømmelse.

Akkurat det forslaget tar ikke klagenemnden stilling til, selv om nemnden ikke legger skjul på at varemerkene er tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkelovens forstand.

To be continued…

Fordi Odeon bruker varemerket Oscar’s Bar for sitt serveringssted, så utløser det ikke noen assosiasjon til Oscar-utdelingen eller filmprisen Oscar, selv om baren ligger i et kinosenter, konkluderer nemnden.

Noe syrlig bemerker for øvrig nemnden at den amerikanske filmprisen egentlig heter «Academy Award», og at prisutdelingen kalles «The Acadamy Awards» etterfulgt av «commonly known as the Oscars.».

Nå er det uansett opp til Oscar-akademiet om de vil akseptere avgjørelsen fra den norske klagenemnden eller ikke. Om de ikke er fornøyd, kan de dra krangelen videre inn for domstolen. Første runde vil da finne sted i Oslo tingrett.

NAVNESTRID: Oscar's Bar i Oslo trenger ikke skifte navn, selv om Oscar-akademiet i Hollywood krevde det. Foto: ODEON KINO