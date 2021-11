Haavard Helmen har nesten 40 års erfaring som gründer av store og små selskaper, adm. direktør og coach. Av erfaring, og med fasit i hånd, kan han slå fast at det finnes en enorm kraft i å bestemme seg for å gjennomføre i stedet for å lure på hva du skal gjøre. – Gründere er en egen rase. Vi drømmer jo mye og har en tillit til en fremtid som ikke finnes. Den drømmen må materialiseres for å vite hvordan du skal komme dit, tipser Helmen, som nå er klar for å ta Wibl, en variant av hotels.com for restaurantbransjen, ut i Europa.

I denne episoden forteller han blant annet om hvordan han gråt i banken, hvordan han gråt på flyet, hvordan han har fått flere av sine selskaper til nettopp å fly, og gir gründere gode, og til tider dyrekjøpte, råd på veien.

