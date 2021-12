Avlyser julebord, men betaler regningen

Møller Mobility Group skulle egentlig ha julebord for 340 ansatte ved hovedkontoret, men smitteutviklingen har stukket kjepper i hjulene for bilkonsernet, som for mange andre selskaper.

Ledelsen har likevel besluttet å plukke opp regningen for arrangementet.

For å støtte en serveringsbransje som igjen blir hardt rammet av pandemien betaler Møller for arrangementet og donerer maten til Kirkens Bymisjon.

– På denne måten får de ansatte hos arrangørene lønn, og maten kommer en stor gruppe mennesker som har det enda mer utfordrende til gode, sier konsernsjef Petter Hellman.

Han oppfordrer andre selskaper som vurderer å avlyse om å gjøre det samme.

– Vi berømmer Møller Mobility Group for denne avgjørelsen, sier Anders Lindstad, daglig leder hos arrangøren Kjentfolk.