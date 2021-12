– Som aksjemegler har jeg også investert mye selv. Jeg interesserer meg for hva som får aksjer til å gå opp og ned. Når jeg har investert i startups har jeg lært mye om de selskapene som får det til, og jeg har lært enda mer fra de selskapene som ikke har fått det til. Da vet jeg hvordan ting ikke skal gjøres, sier Morten Pharo Halle.

Han hoppet av finansjaget for å skape en norsk eksportsuksess. Valget falt på akevitt.

– Vårt mål er å ta akevitten ut av Norden og endre bruksområdet til akevitten, sier han og legger til:

– Vi har allerede bevist at det umulige er mulig, bare vi tør å tenke annerledes. Så hva annet umulig kan vi finne på? Potensialet er enormt.

LANGT LERRET Å BLEKE: Foto: Nuet

Den tidligere aksjemegleren og hans team står bak akevitten Nuet. Den første og eneste akevitten noensinne som har vunnet en gin-award.

– Vi gjennomførte over 100 testdestilleringer og to lakmustester. Nuet skulle smake godt blandet med tonic og godt i en dry martini. Jeg har smakt akevitter som passer til hver og en av disse, men ikke en akevitt som er god i begge to, sier Halle.

Nuet er en annerledes akevitt på smak. Den heller mer mot gin og brenner ikke i halsen. Men også etikett- og flaskedesign er nytt. Det samme er produktstrategien, organisasjonen og markedsføringen.

De har allerede en fot innenfor i London, og neste steg er Alpene, fortrinnsvis Sveits og Frankrike.

– Nå har vi også lansert verdens første akevittbaserte toddy; Moments Toddy.

INNOVATIVE KARER: Megler Morten Pharo Halle (midten) sammen med Benjamin Lee (til høyre). Johannes Larsen Dyhre (lengst venstre) og Martin Andersson (lengst bak midt i bildet). Foto: Iván Kverme

Nuet hentet nylig inn 6,6 millioner kroner og fikk med seg internasjonale partnere i Drinks Sherpa i Storbritannia.

– Hadde noen fortalt meg for et år siden, midt i nedstengning og alkonekt, at vi et år senere skulle ha tungvektere som disse med på laget, hadde jeg slitt med å tro det.

Nuet har hylleplass på de typiske skidestinasjonene i Norge, som Kvitfjell, Hemsedal, Hafjell, Trysil og Skeikampen.

