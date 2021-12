Marerittår for Joe & The Juice

Selv om juice- og matkjeden Joe & The Juice er svært populær blant mange, står det særdeles dårlig til med økonomien viser ferske regnskapstall.

I fjor fikk den danske kjeden et underskudd på 47,3 millioner kroner, mot minus 23,6 millioner kroner i 2019. Omsetningen falt fra 128,9 til 115,5 millioner kroner.

Høye finanskostnader og en skatteregning på over 14 millioner kroner er med på å forverre 2020-tallene sammenlignet med året før. På seks er det samlede underskuddet til Joe & The Juice på svimlende 109 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte regnskapet først.

Reddes av danskene

Kjeden hadde ved utgangen av 2020, 28 kaffebarer hovedsakelig lokalisert i Stor-Oslo regionen, og på Vest- og Sør-Vestlandet.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 119,7 millioner kroner. I februar i år hentet Joe & The Juice-konsernet 300 millioner kroner i frisk egenkapital for å sikre likviditeten. Konsernet hentet også 300 millioner kroner i egenkapital og gjeld da coronapandemien slo inn i 2020.

Joe & The Juice (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 115,5 128,9 Driftsresultat −10,2 −19,6 Resultat før skatt −32,9 −27,2 Årsresultat −47,3 −23,6



Morselskapet Joe & The Juice har avgitt en finansiell støtteerklæring for Joe & The Juice Norge til og med 8. november 2022. Selskapet forventer å reetablere egenkapitalen ved en gjeldskonvertering til neste år.

Tynges fortsatt

Styret skriver at Joe & The Juice fortsatte å være påvirket av corona i løpet av første halvår av 2021. Ettersom statlig restriksjoner ble redusert, venter selskapet inntekter på 2019-nivåer i år.

«2021 vil bli påvirket av COVID-19 og er underlagt usikkerhet. Nedstengingen som startet i desember og sluttet i april 2021 ga Joe & The Juice en utfordrende start på året sammenlignet med de to første månedene av 2020. På den annen side, på grunn av vaksine-utrulling og kontinuerlig påvirkning fra digitale initiativer, har ledelsen et positivt syn på andre halvdel av 2021 og forventer inntekter og EBITDA på linje med 2020-nivåene», skriver styret i årsberetningen.

I fjor betalte Joe & The Juice ut lønninger på til sammen 30,9 millioner kroner. Fordelt på 78 årsverk gir det en gjennomsnittslønn på 395.000 kroner.