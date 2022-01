Restaurantgigant gambler – åpner dørene igjen

For litt under en måned siden stengte Fursetgruppen ned samtlige restauranter som følge av regjeringens skjenkestopp og kontaktreduserende tiltak. Drøyt 300 ansatte fikk permitteringsvarsel, men varslene ble trukket bare noen dager senere.

Nå melder Fursetgruppen at restaurantene åpner dørene igjen – i håp om at restriksjonene blir fjernet fredag 14. januar og at restaurantene får tillatelse til å skjenke alkohol til maten, ifølge et nyhetsbrev Fursetgruppen har sendt til sine kunder.

Fursetgruppen eier blant annet Grand Cafe i Karl Johansgate i Oslo.

Vil åpne kranene

Regjeringen skal holde pressekonferanse om coronatiltakene 14. januar.

Støre sa i går i et intervju med NRK at han ønsker å lette på tiltakene som ble innført for å bremse spredningen av omicronsmitten i samfunnet.

Med det sier han seg enig med regjeringspartner og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som i helgen tok til å orde for å oppheve skjenkestoppen for landets serveringssteder.

– Hvis faglige råd åpner for det, så gjør vi de tilpasninger som det er mulig å gjøre, sier Støre.