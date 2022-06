Michaels må stenge

Fredag måtte ansatte ved Oslos kanskje mest populære restaurant Michaels på Briskeby stenge. Restauranten står plutselig uten skjenkebevilling.

Den offisielle beskjeden kundene får er at det har skjedd et eierskifte ved restauranten, og at bevillingen fulgte de gamle eierne.

Eierne av Michaels er Briskeby Restaurantdrift, eiet av Michals-sjef Michael Skiri, Anders og Arthur Buchardt gjennom AB Invest, Øyvind Dalelv, Tom Erik Nissen og Vegard Dalbak.

Søkt om bevilling

Michaels har sendt ut en pressemelding der det fremgår at restauranten holder stengt inntil videre. Forklaringen her er at stengningen skyldes «selskapsmessige endringer». Det fremgår at Michaels har søkt om ny serverings- og skjenkebevilling, og at restauranten ikke kan holde åpent før de har bevillingen.

KJENDISRESTAURANT: Michaels på Briskeby står brått uten skjenkebevilling og har måttet stenge restauranten. Foto: Ivan Kverme

Elleville champagnelunsjer

Michaels på Briskeby holder til i den nedlagte trafostasjonen på Briskeby i Oslo. I 2019 ble det gjennomført en storstilt renovering av lokalene der Anders Buchardt skjøt inn mange millioner sammen med sin far Arthur Buchardt.

Det er Michael Skiri som likevel er sjef og største eier i Briskeby Restaurantdrift, og mannen som har gitt navnet til restauranten. Øyvind Bøe Dalelv med bakgrunn fra Statholdergaarden er kjøkkensjef.