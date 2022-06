Kjendis- og finansrestauranten Michaels i Oslo måtte stenge fredag da de plutselig stod uten skjenkebevilling.

Nå melder restauranten at de åpner dørene igjen.

Årsaken til at restauranten måtte stenge var «selskapsmessige endringer». Det stod også at Michaels har søkt om ny serverings- og skjenkebevilling, og at restauranten ikke kan holde åpent før de har bevillingen. Skjenkebevilgningen skal nå være i orden.

Eierne av Michaels er Briskeby Restaurantdrift, som eies av av Michals-sjef Michael Skiri, Anders og Arthur Buchardt gjennom AB Invest, Øyvind Dalelv, Tom Erik Nissen og Vegard Dalbak.