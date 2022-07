Noma i København troner for tiden øverst på World’s 50 Best Restaurants-listen, men selv verdens beste restaurant gikk med underskudd i fjor, melder Bloomberg, og viser til 2021-regnskapet som er sendt inn til danske Erhvervsstyrelsen.

Etter et lite overskudd i 2020, viser regnskapet for fjoråret et resultat etter skatt på minus 1,69 millioner danske kroner. Driftsresultatet gikk fra pluss 0,25 til minus 1,93 millioner danske kroner.

11 millioner i coronastøtte

Bruttofortjenesten (salgsinntekter minus varekostnader) steg nesten 800.000 til 30,84 millioner danske kroner, mens personalkostnadene este ut med nesten 3 millioner danske kroner.

2021-underskuddet inntraff til tross for at Noma fikk 10,9 millioner danske kroner i statlig coronastøtte.

«Under forholdene har resultatet og den økonomiske utviklingen vært tilfredsstillende. Selskapet venter et bedre resultat i året som kommer», skriver Noma i rapporten.

Ny topp 50-liste 18. juli

Dette første gang siden 2017 at restauranten taper penger, året da kokk og medeier Rene Redzepi stengte i et år for oppussing. Ifølge et Instagram-innlegg i forrige uke planlegger restauranten med sine tre Michelin-stjerner å stenge midlertidig i etterkant av årets vegetarsesong, for å turnere i andre land.

Vegetarsesongen, der en lunsjmeny med vinpakke koster 5.000 danske kroner pr. person, avsluttes 1. oktober. Noma vil imidlertid være tilbake i København i 2023, restaurantens 20. år siden oppstarten.

Listen over verdens 50 beste restauranter produseres av britiske William Reed Business Media, og Noma har kommet ut på topp fem ganger. 2022-utgaven av listen, den 20. i rekken, slippes i London 18. juli.