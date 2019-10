Nissan og Ghosn inngår millionforlik med amerikanske myndigheter

Nissan og selskapets tidligere styreleder Carlos Ghosn har inngått forlik i USA etter anklager om at de har holdt lukrative avtaler for Ghosn skjult.

Føderale myndigheter i USA hadde siktet Ghosn og selskapet for bedrageri, anklagen gikk ut på at avtaler om kompensasjon og pensjonsfordeler til Ghosn verdt 140 millioner dollar (rundt 1,26 milliarder kroner) var blitt holdt skjult for investorene.

Forliket som nå er inngått innebærer at Nissan må betale 15 millioner dollar, mens Ghosn selv må betale 1 million dollar.

Det er Securities and Exchange Commission (SEC) i Washington som kunngjorde forliket mandag. Etaten har ansvaret for å føre tilsyn med handelen med verdipapirer.

Ghosn har også gått med på å være utestengt fra ledelsen i børsnoterte selskaper i 10 år. Han oppholder seg for tiden i Japan, der han venter på at anklager om økonomiske misligheter skal komme opp for retten.

Ghosn og Nissan har inngått forliket i USA uten verken å innrømme eller benekte anklagene fra SEC.

