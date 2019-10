Iran avviser nye anklager om angrep mot oljeanlegg

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for drone- og missilangrepet mot to saudiarabiske oljeanlegg 14. september, men USA hevder at Iran var involvert.

Mandag fikk amerikanerne støtte fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som i en felles uttalelse under FNs hovedforsamling i New York rettet en anklagende pekefinger mot Iran.

– Det finnes ingen annen mulig forklaring. Vi støtter pågående granskninger for å få fram detaljene i saken, het det i uttalelsen.

Pompeo fornøyd

USAs utenriksminister Mike Pompeo gleder seg over den europeiske støtten.

– Vi ønsker å takke våre nære venner for deres tydelige utspill om Irans ansvar for krigshandlingen mot Saudi-Arabia. Dette vil styrke diplomatiet og kampen for fred. Vi ber samtlige land fordømme Irans handlinger, sier Pompeo.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif avviser anklagene og anklager de tre europeiske landene for å løpe USAs ærend ved å slutte seg til amerikanernes «absurde anklager».

Ingen ny avtale

Zarif avviser også et utspill fra Storbritannias statsminister Boris Johnson, som slutter opp om USAs krav om å reforhandle atomavtalen med Iran.

– Hvis det er én mann som kan få til det, er det USAs president. Jeg håper vi får til en Trump-avtale, sa Johnson mandag.

– Det blir ingen ny avtale før den vi har, er etterlevd, slår Zarif fast.

President Donald Trump trakk i mai i fjor USA fra avtalen, som de øvrige signaturlandene – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – hittil har slått ring rundt.

Trump har siden innført strenge sanksjoner mot regimet i Teheran, som krever hjelp fra de øvrige signaturlandene til å møte dette presset.

(©NTB)