Donald Trump håper han kan unngå å bruke militær makt

– Forhåpentligvis vil vi aldri bruke denne makten, sa Trump da han talte under FNs hovedforsamling, etter at han nettopp hadde uttalt at landet er verdens mektigste og at militæret har blitt rustet kraftig opp.

Trump tok også opp handelskrigen med Kina og sa at da landet ble med i Verdens handelsorganisasjon, ble det argumentert med at de ville fremme liberalisme og eiendomsrett.

– Denne teorien er blitt testet og har blitt bevist feil, sa Trump og nevnte at Kinas økonomiske politikk blant annet består av tollbarrierer og sosial dumping.

Trump sa også han håper at Hongkong blir beskyttet, og han fastslo at alle har troen på president Xi Jinping.

– Vi søker ikke konflikt med noe land og ønsker fred og samarbeid med alle. Men jeg vil aldri feile i å beskytte USAs interesser, sa presidenten.

FNs hovedforsamling er en av verdensorganisasjonens viktigste beslutningsarenaer, i tillegg til Sikkerhetsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul i sommer overtok som president for. Høynivåuken i hovedforsamlingen ledes av generalsekretær António Guterres.