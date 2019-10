Det hvite hus offentliggjør utskrift av Trumps telefonsamtale med Ukrainas president

Det hvite hus offentliggjorde onsdag utskrifter av telefonsamtalen, som viser at Trump forsøkte å få den nye ukrainske lederen til å samarbeide med Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr om å etterforske demokraten Joe Biden.

Telefonsamtalen viser at Trump rettet anklager mot Biden som han ikke la fram bevis for.

– Det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet straffeforfølgelsen, og at mange folk ønsker å finne ut av det, sa Trump blant annet, ifølge den offentliggjorte samtalen. Et flertall i Representantenes hus vil stille Trump for riksrett.

Anklagepunktene mot Trump er ikke utformet, men demokratene mener at han misbruker sin makt som president og bruker amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innlede korrupsjonsetterforskning mot Bidens sønn.

Hunter Biden sitter i styret for et ukrainsk gasselskap, og faren leder kappløpet om å bli Demokratenes kandidat og Trumps utfordrer i neste års presidentvalg.

Trump har nektet for å ha gjort noe galt, og Det hvite hus lovet tirsdag å frigi utskrift av telefonsamtalene mellom ham og Zelenskyj.