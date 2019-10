Stillingen i Det internasjonale pengefondet IMF ble ledig da den tidligere sjefen, franske Christine Lagarde, ble nominert som president for Den europeiske sentralbanken (ESB). Hun tar over for Mario Draghi i november.

Georgieva er tidligere EU-kommissær og er i dag direktør i Verdensbanken, hvor hun rangerer like under bankens president, amerikaneren David Malpass.

USA peker tradisjonelt ut sjefen for Verdensbanken, mens en europeer har kontroll over søsterorganisasjonen IMF.

