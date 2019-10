Boris Johnson angrep Parlamentet etter nederlaget i høyesterett

Johnson talte onsdag i Parlamentet for første gang etter at hans regjering led et sviende nederlag i Storbritannias øverste domstol.

Statsministeren hevdet at de folkevalgte stikker kjepper i hjulene for Storbritannias samtaler med EU.

– Folket i dette landet ser tydelig hva som skjer. De forstår at Parlamentet kommer til å fortsette å forsinke og sabotere forhandlingene, sa Johnson.

Han understreket at han respekterte høyesteretts kjennelse dagen før – men la til at han mener kjennelsen er feil.

Ba om mistillit

Siden flertallet i Parlamentet vil hindre Johnson i å ta Storbritannia ut av EU uten en framforhandlet avtale, mener statsministeren det er på tide med nyvalg.

I Parlamentet onsdag utfordret han opposisjonen til å stille mistillitsforslag mot ham. En slik avstemning kan holdes torsdag, ifølge statsministeren.

Hvis mistillitsforslaget får flertall, vil det først bli gjort forsøk på å danne en ny regjering i løpet av en periode på to uker. Hvis ikke dette lykkes, må det skrives ut nyvalg.

– Vil de være modige nok til å handle, eller vil de nekte å ta ansvar og ikke gjøre annet enn å skjelve i buksene og utsette? sa Johnson.

– Hva er de redde for? Kom igjen, da, oppfordret statsministeren.

– Kan ikke stole på ham

Lederen for opposisjonspartiet Labour, Jeremy Corbyn, avviste imidlertid Johnsons utfordring.

Corbyn krever at Johnson må sørge for en utsettelse av brexit før det kan holdes nyvalg. Etter planen skal Storbritannia ut av EU 31. oktober.

Labour-lederen sa også at Johnson selv burde ha gått av etter at høyesterett slo fast at suspenderingen av Parlamentet var ulovlig.

– Ingen kan stole på denne statsministeren, sa Corbyn.

Mens Johnson talte i Underhuset, kom det stadige tilrop og mishagsytringer fra de bakre benkene. Statsministeren måtte til tider streve med å bli hørt, mens speaker John Bercow gjentatte ganger brølte «orden!» når støynivået var i ferd med å komme ut av kontroll.

– Parlamentet er dødt

Før statsministeren fikk tale, diskuterte Underhuset suspensjonen som dagen før var annullert av en enstemmig høyesterett.

Domstolen slo fast at Johnsons regjering handlet i strid med loven da han ba Parlamentet ta pause i fem uker samtidig som brexit-prosessen gikk mot et klimaks.

I Underhuset onsdag fikk regjeringsadvokat Geoffrey Cox spørsmål om hva slags juridiske råd han han hadde gitt regjeringen før suspensjonen. Cox svarte at han vil vurdere hva han kan si offentlig om dette.

I likhet med statsministeren gikk Cox til et knallhardt angrep på den folkevalgte forsamlingen. Han hevdet at Parlamentet «er dødt», hadde opptrådt skammelig og ikke hadde noen «moralsk rett» til å bli sittende.

– De kunne stemt for mistillit flere ganger, men de er for feige. Parlamentet burde ha mot nok til å møte velgerne, men de vil ikke fordi så mange av dem vil hindre utmeldingen fra EU, sa regjeringsadvokaten.

