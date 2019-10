Venter økte priser etter reforhandling av internasjonal postavtale

Det har vært krisestemning i Den internasjonale postunionen (UPU) etter at USAs president Donald Trump truet med å trekke landet ut av den 145 år gamle avtalen som etablerer internasjonale reguleringer for posttjenester. Onsdag kom unionen til enighet om en reforhandling av avtalen.

Bakgrunnen for den amerikanske misnøyen er at avtalen, som er undertegnet av 192 land, har betegnet Kina som et utviklingsland og dermed gitt landet gunstige betingelser. I praksis har den gjort det billigere å sende pakker fra land som Kina til USA, enn motsatt vei.

Kan bli dyrere

UPU-leder Bishar Hussein fastslo på en pressekonferanse i Genève i Sveits onsdag at postbrukere over hele verden vil få økte kostnader etter enigheten.

Onsdagens avtale innebærer at medlemsland som mottar store mengder forsendelser, kan øke satsene de krever fra eksportlandene raskere enn de tidligere har hatt mulighet til.

USA har hevdet at avtalen bidrar til at US Postal Service subsidierer Kina og at avtalen har bidratt til det amerikanske handelsunderskuddet med landet.

Skryter

Prisøkningene, som vil bli innført fra midten av 2020, blir rettet mot eksportland som Kina.

– Jeg er ikke i tvil om at det vil ha en økonomisk påvirkning på kunder verden over, sier Hussein.

USAs sjefforhandler i Genève, Peter Navarro, hyller den nye enigheten og kaller den en seier for «trumpiansk diplomati».

– Vi vil kjøpe færre varer fra Kina, og vi vil kjøpe mer varer fra andre land, og vi vil produsere flere varer i USA, sier Navarro, som er handelsrådgiver i Det hvite hus.

(©NTB)