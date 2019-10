Pakistans statsminister anklager India for å planlegge blodbad

Fra talerstolen i FNs hovedforsamling advarte Khan dessuten om konsekvenser «når et atomvæpnet land kjemper til siste slutt». Khan la ikke skjul på at Indias handlinger i Kashmir kan føre til krig mellom de to atommaktene.

Kashmir

Indias hindunasjonalistiske regjering fratok 5. august selvstyret til befolkningen i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen. Samtidig ble det innført et strengt portforbud, og titusenvis av indiske soldater er sendt til området.

I New York fredag hevdet Khan at når portforbudet heves, kommer soldatene til å gå løs på befolkningen i Kashmir.

– Det kommer til å bli et blodbad, hevdet den pakistanske statsministeren.

Modi nevnte ikke Kashmir

Indias statsminister Narendra Modi nevnte ikke Kashmir da han talte i FNs hovedforsamling like før. I stedet fordømte han terrorisme.

– Vi hører til et land som ikke har gitt verden krig, men Buddhas budskap om fred, sa Modi.

Han la til at India er en tydelig stemme som fordømmer terrorisme.

Stadig verre

Forholdet mellom de to atommaktene, som har utkjempet flere kriger om regionen, har blitt stadig verre siden 5. august, da Modi fratok den indiskstyrte delen av Kashmir selvstyret.

Modis hindunasjonalistiske regjering innførte et omfattende militært portforbud og fratok innbyggerne, som i hovedsak er muslimer, så godt som alle kommunikasjonsmuligheter.

